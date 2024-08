Zelenski: Zajeli smo več ruskih vojakov

Ukrajinske sile so zasedle dodatno ozemlje v ruski regiji Kursk ob meji z Ukrajino, je v sredo v rednem večernem nagovoru povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iz ruske obmejne regije Belgorod medtem poročajo o eni smrtni žrtvi in več ranjenih, ukrajinske drone so prestregli tudi drugod nad Rusijo.