Ukrajina je z brezpilotnimi letali napadla skladišča goriva v ruski regiji Kirov, ki je več kot 1.100 kilometrov oddaljena od najbližje meje med Rusijo in Ukrajino, danes poroča več ruskih in ukrajinskih virov. Slišale naj bi se vsaj štiri eksplozije, ali so skladišča goriva zagorela podobno kot tisto v Proletarsku, kjer gasilcem ognja ni uspelo umiriti skoraj teden dni , pa še ni znano. Ukrajina od začetka vojne sicer Rusiji še ni zadala protiudarca, ki bi vključeval napad na tako zelo oddaljeno tarčo.

Več ruskih kanalov je v komunikacijski aplikaciji Telegram danes objavilo videoposnetke domnevno ukrajinskih dronov v bližini ruskega mesta Kotelnič v regiji Kirov, ki leži na bregu reke Vjatke in je od najbližje meje z Ukrajino oddaljeno več kot 1.120 kilometrov, od Moskve pa v smeri vzhoda več kot 700 kilometrov.

Na videoposnetkih so razvidne eksplozije po trkih dronov, katerih tarča so bili najverjetneje rezervoarji goriva v jugovzhodnem delu mesta Kotelnič (povezava do lokacije na Googlovem zemljevidu). Nekateri viri na Telegramu poročajo zgolj o zadetkih praznih rezervoarjev, drugi pa navajajo, da naj bi gorel vsaj eden od njih. Videoposnetkov, ki bi to prikazovali, (še) ni.

Rezervoarji z gorivom v mestu Kotelnič. Foto: Google Zemljevidi

Če navedbe o ukrajinskem napadu na mesto Kotelnič držijo, je šlo za do zdaj najbolj oddaljeno tarčo ukrajinskih brezpilotnih letalnikov od začetka vojne v Ukrajini.

Rezervoarji v Kotelniču sicer spadajo pod ruske strateške rezerve, s katerimi upravlja ruska zvezna agencija za državne rezerve Rosrezerv.

Danes je po poročanju ruskih in ukrajinskih medijev sicer zagorelo tudi v skladišču goriva v Rostovu, ki ga je v zgodnjih jutranjih urah zadel ruski brezpilotni letalnik:

The oil depot in Rostov Oblast is starting to catch fire.

There are still plenty of tanks there. pic.twitter.com/QayZxlykwz — KT "Special CIA Operation" (@KremlinTrolls) August 28, 2024

Ukrajina stopnjuje napade na strateške cilje v Rusiji, njihovi droni pa so leteli tudi že proti Moskvi

Napada na skladišči goriva v Kirovski oblasti in Rostovu sicer sledita seriji podobnih operacij, ki jih Ukrajina še posebej stopnjuje v zadnjih nekaj mesecih. V podobnem napadu na naftni obrat v kraju Proletarsk, ki ga je Ukrajina izvedla pred desetimi dnevi, je izbruhnih tako obsežen požar, da ga gasilcem ni uspelo ukrotiti več dni:

Ukrajina je pred letom dni z brezpilotnimi letali sicer napadla letališče Pskov, ki je v bližini ruske meje z Estonijo, od najbližje meje z Ukrajino pa je oddaljeno okrog 700 kilometrov. Takrat so bila po navedbah Ukrajine močno poškodovana ali uničena štiri ruska vojaška transportna letala IL-76. Ukrajinski droni naj bi takrat vzleteli z ruskega in ne ukrajinskega ozemlja.

Pred tednom dni so ukrajinski droni poleteli tudi proti Moskvi, a je ruska zračna obramba po navedbah Kremlja sestrelila vse.

Ukrajina je medtem v torek uspešno preizkusila prvo doma razvito balistično raketo. Vodstvo Ukrajine morebitne prihodnje uporabe rakete v vojni z Rusijo ni komentiralo, se je pa oglasilo več spletnih komentatorjev in vojaških analitikov, ki so opozorili na posledice dejstva, da bi Ukrajina takšno orožje morda lahko kmalu vključila v svoj arzenal. Raketa bi lahko Ukrajini namreč omogočila še natančnejše, bolj nepredvidljive in bolj uničujoče napade na strateške cilje v Rusiji.