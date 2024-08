Stoltenberg podprl ukrajinsko ofenzivo v Kursku

Ukrajina je bila znotraj svojih pristojnosti, ko je zagnala ofenzivo na rusko obmejno regijo Kursk, saj je šlo za samoobrambo, je dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg v intervjuju za nemški tednik Welt am Sonntag. Prepričan je, da so ruski vojaki, tanki in oporišča v Kursku legitimne tarče v okviru mednarodnega prava.