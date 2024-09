Ukrajina je ofenzivo na rusko regijo Kursk sprožila 6. avgusta. Ukrajinske sile so prodrle več kilometrov globoko na rusko ozemlje in zavzele več deset naselij. Ukrajinski napad na Kursk je Moskvo presenetil in je bil po navedbah AFP največji napad tuje vojske na ruskem ozemlju po drugi svetovni vojni.

"Če smo iskreni, je dala rezultate, ki smo jih pričakovali. V regiji Harkov je bil sovražnik ustavljen, napredek v regiji Doneck je bil upočasnjen, čeprav je tam zelo težko," je danes dejal Zelenski. Ob tem je povedal, da je Rusija ta teden ponovno zavzela več vasi v Kursku, kjer se trenutno bori 40 tisoč ruskih vojakov.

Ukrajinski predsednik je tudi napovedal, da se bo še ta mesec sešel z Bidnom, da bi mu predstavil svoj načrt za zmago v vojni, ki traja že dve leti in pol. Podrobnosti ni pojasnil, dejal je le, da bo njegov predlog vključeval sistem medsebojno povezanih rešitev, ki bodo Ukrajini dale dovolj moči, da doseže mir.

Še vedno brez odobritve za uporabo zahodnih raket na ruskem ozemlju

Kijev medtem še naprej pritiska na Zahod, naj mu odobri uporabo svojega orožja za napade na Rusijo, češ da bi to lahko spremenilo potek vojne. Washington trenutno Kijevu dovoli uporabo orožja le za napade na cilje v Ukrajini in ponekod na obmejnih območjih v Rusiji, ne pa tudi globlje na ruskem ozemlju.

"Če zavezniki skupaj sestreljujejo rakete in brezpilotne letalnike na Bližnjem vzhodu, zakaj še vedno ni podobne odločitve za sestrelitev ruskih raket in dronov na ukrajinskem nebu? Bojijo se celo reči, da delajo za to," je ob tem danes dejal Zelenski.

V Washingtonu so sicer ta teden posredno namignili, da bi lahko odpravili omejitve, ki Ukrajini preprečujejo uporabo ameriških raket dolgega dosega proti Rusiji. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem v četrtek posvaril, da bi zelena luč za uporabo teh izstrelkov za napade na Rusijo pomenila vstop Nata v vojno.

Odobritev uporabe zahodnih raket na ruskem ozemlju bo po napovedih tudi ena od tem današnjega srečanja Bidna z britanskim premierjem Keirom Starmerjem v Washingtonu. Starmer pred odhodom v ZDA ni želel govoriti o morebitni odpravi omejitev za Ukrajino pri uporabi britanskega orožja.

Rusija šest britanskih diplomatov obtožila vohunjenja

Ruske oblasti so danes sporočile, da so šestim britanskim diplomatom z veleposlaništva v Moskvi preklicale akreditacije zaradi suma vohunjenja, ogrožanja varnosti in prevratnih dejavnosti. Hkrati naj bi imeli dokaze, da britansko zunanje ministrstvo v Londonu zaostruje mednarodne politične in vojaške razmere s ciljem poraza Rusije. Na britanskem zunanjem ministrstvu obtožbe proti diplomatom zavračajo kot popolnoma neutemeljene in poudarjajo svojo zavezanost zaščiti nacionalnih interesov.

"Akreditacije šestim uslužbencem političnega oddelka britanskega veleposlaništva v Moskvi (...) je rusko zunanje ministrstvo preklicalo kot povračilni ukrep za večkratna sovražna dejanja Londona," izjavo ruske zvezne varnostne službe FSB navaja francoska tiskovna agencija AFP. FSB diplomate obtožuje izvajanja prevratnih dejavnosti in zbiranja obveščevalnih podatkov.

Služba naj bi imela tudi materialne dokaze, da London usklajuje zaostrovanje mednarodnih političnih in vojaških razmer. Po njenih navedbah so na sektorju za Vzhodno Evropo in Srednjo Azijo na britanskem zunanjem ministrstvu usklajevali poteze s ciljem strateškega poraza Rusije.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je dejala, da se ministrstvo v celoti strinja z oceno FSB o dejavnostih britanskih diplomatov. "Britansko veleposlaništvo je v veliki meri kršilo omejitve dunajske konvencije," je dejala.

Medtem je ruska televizija Rossia 24 predvajala fotografije in posnetke diplomatov, kako zapuščajo državo, poroča AFP. Identitet šestih diplomatov sicer uradno še niso potrdili.

"Današnje obtožbe FSB proti našim zaposlenim so popolnoma neutemeljene," so se v sporočilu za javnost odzvali na britanskem zunanjem ministrstvu in dodali, da je London zavezan zaščiti svojih nacionalnih interesov.