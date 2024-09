Ruska zračna obramba je ponoči po navedbah obrambnega ministrstva nad državo sestrelila 144 ukrajinskih dronov, od tega 20 nad prestolnico Moskva. Od tam poročajo o smrti ženske in treh ranjenih.

72 dronov so prestregli nad obmejno regijo Brjansk, 20 nad Moskvo, 14 nad regijo Kursk, 13 nad regijo Tula, še 25 pa nad drugimi deli države, izjavo ruskega obrambnega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters Foto: Reuters

O žrtvah poročajo iz prestolnice, kjer je v stanovanjskem bloku v naselju blizu Moskve v 11. in 12. nadstropju stavbe izbruhnil požar. Po navedbah lokalnih oblasti je umrla 46-letna ženska, še trije ljudje so ranjeni.

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov in in moskovski župan Sergej Sobjanin sta sporočila, da so droni poleteli nad različne predele širšega območja mesta.

Na desetine ljudi so po njunih navedbah umaknili na varno, na moskovskih letališčih prihaja do zamud in odpovedi letov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.