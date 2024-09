Ruske sile z droni napadle Kijev in zavzele še eno vas: ubitih najmanj osem ljudi

Kijev je bil preteklo noč že petič ta mesec tarča napadov ruskih dronov. Vojaške oblasti ukrajinske prestolnice so sporočile, da so jih vse sestrelili. V več drugih mestih po državi so ruske sile danes obstreljevale energetske objekte, medtem ko so med napredovanjem proti strateško pomembnemu mestu Pokrovsk na vzhodu države zavzele še eno vas.

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so ruske sile zavzele vas Memrik, ki je od Pokrovska oddaljena dvajset kilometrov. V vasi je pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2022 živelo 400 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je v zadnjih mesecih poročala o zavzetju več mest in vasi blizu Pokrovska, pomembnega logističnega središča v Donbasu na vzhodu Ukrajine, ki je ključno za oskrbo ukrajinskih enot in mest na vzhodni fronti. Zaradi napredovanja ruskih sil je v mestu ostala še okoli polovica od 60 tisoč prebivalcev, potem ko so jih evakuirali ali pa so sami odšli.

V zadnjih 254 urah ubitih najmanj osem ljudi

Ruske sile so danes drugod po Ukrajini nadaljevale raketne napade in napade z droni, ki so jih po podatkih ukrajinskih zračnih sil izstreljevale iz obmejne ruske regije Kursk in zasedene ukrajinske regije Doneck. Po ukrajinskih podatkih je bilo v zadnjih 24 urah v napadih ubitih najmanj osem ljudi, ranjenih pa več kot 30, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinsko ministrstvo za energijo je danes sporočilo, da so v zadnjih 24 urah ruske sile izvedle silovite napade na energetske objekte v regijah Dnipropetrovsk, Doneck, Zaporožje, Sumi, Harkov in Herson. V regiji Doneck so bile zaradi napadov od oskrbe z električno energijo odrezane transformatorske postaje in rudnik, v katerem je bilo v času napada 70 rudarjev. Vse so nato prepeljali na površje.

EU zaradi dobave iranskih raket Rusiji Teheranu grozi z novimi sankcijami

EU je danes sporočila, da so ji njeni zavezniki posredovali zanesljive informacije o tem, da je Iran oskrbel Moskvo z raketami. Če to drži, bo EU uvedla nove sankcije proti Iranu, je v Bruslju dejal zunanjepolitični govorec EU Peter Stano. Teheran obtožbe zanika, v Moskvi pa informacij niso zanikali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so obvestile svoje evropske zaveznike o uspešni dobavi iranskih raket kratkega dosega Rusiji v času, ko je ta okrepila napade na ukrajinska mesta in infrastrukturo, je v petek poročal časnik Wall Street Journal.

"Z državami članicami zadevo preiskujemo, in če bo ta dobava potrjena, bo to pomembna eskalacija podpore Irana nezakoniti agresiji Rusije v Ukrajini," je danes dejal Stano.

"Položaj evropskih voditeljev je bil vedno jasen. Evropska unija se bo odzvala hitro in usklajeno z mednarodnimi partnerji, vključno z novimi in resnimi sankcijami proti Iranu," je povedal Stano.

Teheran obtožbe odločno zanika

Teheran odločno zanika obtožbe, po katerih naj bi igral vlogo pri dobavi orožij eni od strani v konfliktu, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani.

"Tovrstne informacije ne držijo vedno," pa je na vprašanje odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Iran je pomemben partner, razvijamo naše ekonomsko-gospodarske odnose, naše sodelovanje in dialog na vseh področjih, tudi na najbolj občutljivih, in to bomo počeli tudi v prihodnje," je dodal.

Zahod že več mesecev svari Teheran, naj Rusiji ne dobavlja raket. Evropska unija je proti Iranu že uvedla sankcije za dobavo dronov Moskvi, ki jih uporablja v vojni proti Ukrajini.

Scholz za intenzivnejša prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini (dopolnjeno)

Nemški kancler Olaf Scholz meni, da je čas za intenzivnejša prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. V pogovoru za televizijo ZDF je v nedeljo izrazil prepričanje, da se bo zgodila še ena mirovna konferenca, na kateri mora biti tokrat tudi Rusija. Kremelj trenutno ne vidi možnosti za mirovna pogajanja z Ukrajino.

"Menim, da je napočil čas, ko moramo razpravljati tudi o tem, kako se lahko izvijemo iz te vojne situacije in hitreje dosežemo mir," je v letnem poletnem intervjuju za javno televizijo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, dejal Scholz.

Poziv prihaja v času, ko je nemški kancler ob znakih utrujenosti javnosti od konflikta, ki ga je leta 2022 z invazijo na Ukrajino začela Rusija, pod vse večjim pritiskom. Skrajno desna AfD in skrajno leva BSW, obe se zavzemata za ustavitev dobave orožja Ukrajini, sta na deželnih volitvah pretekli teden močno okrepili podporo, medtem ko je Scholzeva koalicija doživela udarec.

Nemčija je glede pomoči v orožju za ZDA druga največja podpornica Ukrajine in vlada v Berlinu je že večkrat obljubila, da bo Kijevu pomagala, dokler bo treba.

Scholz: Zgodila se bo še ena mirovna konferenca

Scholz je izrazil tudi prepričanje, da se bo zgodila še ena mirovna konferenca. "Vsekakor bo še ena mirovna konferenca. Ukrajinski predsednik in jaz sva si enotna, da mora vključevati tudi Rusijo," je dejal.

Za razliko od Scholza Rusija trenutno ne vidi možnosti za mirovna pogajanja z Ukrajino, so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navedli v Kremlju.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je zavrnil Scholzevo trditev v pogovoru za ZDF, da bi mir lahko končal konflikt. Oprijemljivih načrtov glede mirne rešitve konflikta v Ukrajini še ni, je dejal Peskov.

Rusija je govorice in trditve o pogajanjih slišala od več evropskih voditeljev, "ničesar pa ni slišati od države, ki vodi ta proces, ki vodi kolektivni Zahod", je na ZDA namignil Peskov.