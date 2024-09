Nove žrtve v napadih ruske vojske, ki napreduje proti Pokrovsku

Ruske sile so tudi preteklo noč izvedle zračne napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih več ljudi. V napadu na Sumi na severovzhodu sta ponoči umrli dve osebi, štiri so bile ranjene. O žrtvah poročajo tudi iz Hersona. Ruska stran je medtem sporočila, da je ob napredovanju proti Pokrovsku zasedla še en kraj.

Po navedbah vojaške uprave Sumija sta bila med ranjenimi v napadu tudi otroka, in sicer dveletna deklica in osemletni deček. V napadu je bilo poškodovanih nekaj stanovanjskih poslopij in avtomobilov, je vojaška uprava še sporočila na Telegramu.

V ruskem obstreljevanju Hersona in 18 drugih naselij istoimenske regije je bila v zadnjih 24 urah ubita ena oseba, devet pa ranjenih, je danes sporočil vojaški guverner Oleksandar Prokudin.

Po njegovih besedah je ruska vojska med drugim obstreljevala infrastrukturni objekt in zdravstvene ustanove, je na spletni strani poročal Ukrinform. V napadu so bili poškodovani stanovanjski objekti, pa tudi plinovod, poslovne stavbe, skladišča in avtomobili.

Eksplozija v Kijevu

Iz prestolnice Kijev pa danes poročajo o eksploziji, katere vzroki še niso znani. Po navedbah kijevskih oblasti so umrli trije ljudje, pod ruševinami dvonadstropne stavbe pa bi lahko bilo še več ljudi. Eksplozija je odjeknila v podjetju avtomobilske industrije, so dodali po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Ukrajinska vojska je sicer danes zjutraj sporočila, da je njena zračna obramba odbila številne ruske napade, pri tem pa uničila 15 od 23 brezpilotnih letalnikov in eno od štirih raket. Tarča napadov naj bi bile regije Odesa, Harkov in Dnipropetrovsk.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v luči ruskih napadov znova pozval Zahod, naj Ukrajini dobavi več protiletalskih sistemov in raket. Kot je dejal danes zjutraj, je Rusija samo v zadnjem tednu na Ukrajino izstrelila več kot 800 bomb, skoraj 300 dronov ter več kot 60 različnih vrst raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S staljeno kovino nad ruske položaje

Ameriška televizijska mreža CNN pa je v soboto poročala, da naj bi ukrajinska vojska začela uporabljati drone s staljeno kovino, katerih tehnologijo je konec 19. stoletja razvila Nemčija, aktivno pa so jo uporabljali v prvi in drugi svetovni vojni.

Vrsta videoposnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, vključno s Telegramom ukrajinskega obrambnega ministrstva v sredo, prikazuje nizkoleteče drone, ki na ruske položaje spuščajo staljeno mešanico aluminijevega prahu in železovega oksida, imenovano termit. Ta lahko po poročanju medijev hitro zažge drevesa in rastlinje.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes objavilo, da so njihove sile zavzele kraj Novohrodivka v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, kjer ruske sile še naprej napredujejo proti strateškemu mestu Pokrovsk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred dnevi kot glavni cilj agresije proti Ukrajini navedel zavzetje regije Donbas na vzhodu države.