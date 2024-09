Grossi je Zaporožje obiskal dan po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu. Pred tem je obiskal tudi jedrsko elektrarno v ruskem Kursku, v bližini katere se spopadata ruska in ukrajinska vojska.

Šef IAEA si je na jugu Ukrajine med drugim ogledal enega izmed hladilnih stolpov, kjer je pred nekaj tedni izbruhnil požar.

Po ruski različici dogodkov je požar povzročil ukrajinski bojni dron. Ukrajinska stran je medtem trdila, da so Rusi v hladilnem stolpu zažgali avtomobilske gume.

Med pregledom IAEA ni našla ne pnevmatik ne razbitin brezpilotnika, po navedbah agencije pa požar ni vplival na jedrsko varnost, saj hladilni stolpi trenutno ne delujejo in jih ne potrebujejo kot del mehanizma za hlajenje reaktorjev, ki so v stanju hladnega pogona.

IAEA je v sredo prvič imela vpogled v višji predel hladilnega stolpa, kjer si je Grossi ogledal škodo. Kot je dejal, je hladilni stolp zaradi požara neuporaben in bo v prihodnje verjetno porušen.

Kot je razvidno s posnetkov obiska, ki jih je Grossi objavil na omrežju X, si je ogledal tudi nekatere druge dele elektrarne in se seznanil z razmerami. Ob tem je poudaril, da v trenutni fazi konflikta ni mogoče izključiti možnosti "nečesa resnega", in tako ponovil svoje opozorilo pred resnično nevarnostjo jedrske nesreče.

It's been two years since @IAEAorg established a permanent presence at Zaporizhzhya NPP. During my 5th visit to the site, IAEA experts and I assessed situation after Aug 11 cooling tower fire and ongoing work on water pumps & fuel storage. It's crucial the Agency remains engaged. pic.twitter.com/bVUjz13bzW