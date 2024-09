Ukrajinci na bojišču s strašljivim dronom #video

Dron naj bi ukrajinska vojska poimenovala Perun, po slovansakem bogu strele in groma. Trenutno naj bi bili ti droni po informacijah CNN v fazi testiranja in ni jasno, kako razširjena bi lahko postala njihova uporaba na fronti.

Video of a Ukrainian "Dragon`s Breath" Thermite delivering drone, burning a Russian position in the Pokrovsk direction, supposedly earlier this morning. https://t.co/dK7cjm9TP6 pic.twitter.com/pH4dOzYphV — raging545 (@raging545) September 8, 2024

Orožje na osnovi termita je konec 19. stoletja razvila Nemčija, aktivno pa so jo uporabljali v prvi in drugi svetovni vojni. Po mednarodnem pravu to orožje na fronti ni prepovedano, je pa prepovedana njegova uporaba na območjih s civilnim prebivalstvom.