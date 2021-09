Rab: z lopato iz morja odganjajo turiste #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na plaži Pudarica so turisti več kot nedobrodošli.

Na plaži Pudarica so turisti več kot nedobrodošli.

Na plaži Pudarica na Rabu so turisti več kot nedobrodošli, lastnik OPG-ja Štokić jih iz morja preganja kar z lopato, poročajo na portalu Vecernji.hr.

To poletje so številni turisti na Rabu doživeli hladen tuš. Lastniki OPG-ja Štokić na plaži Pudarica preganjajajo turiste, lastijo pa si tudi morje, ogradili so ga s petdeset metrov dolgimi bojami. Julija je zakrožil videoposnetek, ko je lastnik Nenad Štokić zamahoval z lopato nad kopalci.

"V ponudbi agroturizma imamo zasebno plažo, ki je med drugim tudi nudistična. Plažo smo ogradili izključno zato, da se vidi, da je nudistična," pojasnjuje Miljenka Štokić.

Lastnik ni v prekršku

"Morje ni tvoje," so Štokiću glasno oporekali nekateri kopalci, a zakonsko gledano je Nenad Štokić lastnik dela plaže, na kateri je postavljena meja pomorskega dobra, vendar ta ni zabeležena v uradni evidenci. Po odločitvi luške kapitanije Štokić torej ni v prekršku in lahko morje ogradi, so raziskali novinarji 24 sata.