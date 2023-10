Resolucija EP: obsodba Hamasovega napada na Izrael in poziv k humanitarni pomoči za Gazo

V resoluciji, sprejeti s 500 glasovi za, 21 proti in 24 vzdržanimi, so poslanci obsodili napad Hamasa, izrazili podporo Izraelu in njegovim prebivalcem ter poudarili potrebo po "odstranitvi teroristične organizacije Hamas". Pozvali so še k izpustitvi vseh ugrabljenih talcev.

Evropski parlament je v danes sprejeti resoluciji ostro obsodil teroristični napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael, ki mu evropski poslanci priznavajo pravico do samoobrambe v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Zavzemajo se tudi za okrepitev humanitarne pomoči območju Gaze in pozivajo k neodvisni preiskavi napada na bolnišnico.

Izraelu priznavajo pravico do samoobrambe v skladu z mednarodnim pravom. "Kot taka morajo biti dejanja Izraela strogo skladna z mednarodnim humanitarnim pravom," so poudarili.

Opozorili so še na tveganje, da bosta tako Hamasov napad kot Izraelov odziv okrepila spiralo nasilja v regiji. Zaradi tega pozivajo k humanitarni prekinitvi ognja ter poudarjajo, da so napadi na civiliste in civilno infrastrukturo resna kršitev mednarodnega prava.

Preiskava eksplozije v bolnišnici Al Ahli

Zelo jim je žal za stotine izgubljenih življenj in ranjene v nedavni eksploziji v bolnišnici Al Ahli v Gazi. V resoluciji pozivajo k neodvisni preiskavi, ki naj ugotovi, ali je šlo za nameren napad in vojni zločin. Če bi se to izkazalo za resnično, poslanci pozivajo h kaznovanju odgovornih.

Obenem parlament izraža veliko skrb zaradi vse slabših razmer na območju Gaze ter poudarja pomen razlikovanja med palestinskim narodom in njihovimi legitimnimi težnjami na eni strani ter teroristično skupino Hamas na drugi.

Mednarodno skupnost poslanci pozivajo, naj okrepi humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu na območju, Egipt pa, naj sodeluje pri vzpostavitvi humanitarnih koridorjev.

Pomoč ne sme financirati terorizma!

Kljub temu pozivajo Evropsko komisijo, naj temeljito preveri vso pomoč, ki jo namenja Palestini in regiji, da bi tako zagotovili, da z nobeno od njih posredno ali neposredno ne financirajo terorizma.

Resolucija obsoja podporo Irana Hamasu in drugim terorističnim skupinam na območju Gaze ter ponavlja poziv evropskih poslancev, naj EU na seznam terorističnih skupin vključi iransko revolucionarno gardo in libanonski Hezbolah. Preiskati je treba tudi vlogo Irana ter držav, kot sta Katar in Rusija, v podpiranju in financiranju terorizma v regiji.

Podprli rešitev dveh suverenih držav

Poslanci izražajo neomajno podporo rešitvi dveh držav za Izrael in Palestino, in sicer na podlagi meja iz leta 1967, z dvema suverenima, demokratičnima državama, ki bi obstajali druga ob drugi v miru, in Jeruzalemom kot prestolnico obeh držav.

Parlament skrbi še okrepitev antisemitskega govora, zborovanj in napadov na Jude od začetka Hamasovega napada. Evropsko komisijo in države članice poziva k sprejetju ustreznih ukrepov, s katerimi bi zagotovili varnost judovskih državljanov.

Resolucijo so glede na seznam glasovanja podprli vsi evropski poslanci iz Slovenije, Matjaž Nemec (S&D/SD) ni glasoval. Kot je pojasnil, se je že v sredo zvečer vrnil v Slovenijo zaradi družinskih obveznosti in zato ni bil prisoten na nobenem glasovanju v Strasbourgu. Sprejeto resolucijo sicer odločno podpira.

Izjava Milana Brgleza (SD, S&D), poslanca v Evropskem parlamentu, ob sprejetju resolucije



"Ostro obsojam napad Hamasa na Izrael ter usmrtitve, ugrabitve in druga teroristična dejanja, ki so jih pripadniki Hamasa izvedli nad izraelskimi ter tujimi državljani. Obenem ostro obsojam napade izraelske vojske na civiliste v Gazi ter kršitve mednarodnega humanitarnega prava, ki smo jim priča. Največja žrtev te spirale nasilja je civilno prebivalstvo, še posebej najbolj ranljive skupine, kot so otroci, ženske in starejši."



Kot je še poudaril, je treba nujno preprečiti stopnjevanje in razširitev konflikta ter se izogibati podpori enostranskih stališč. Nujno je treba zagotoviti pogoje za diplomatsko reševanje in usklajen mednarodni pritisk na obe strani s ciljem zagotavljanja humanitarne pomoči. Ponovno je treba zagnati mirovni proces, in ko bo ta pripeljal do obstoja dveh držav, Izraela in Palestine, bodo vzpostavljeni osnovni pogoji za miroljubni soobstoj ter dolgotrajni mir in stabilnost v regiji.



"Ker je ključno, da Evropski parlament zavzame jasno enotno stališče, in ker končno besedilo resolucije zadostno odraža moj pogled na reševanje krize z zaščito vseh žrtev ter s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, sem resolucijo podprl," je sklenil Brglez.