Ljubica Jelušič: To je druga Srebrenica. Izrael izvaja etnično čiščenje.

"Če do zdaj arabski svet ni bil tako enoten v podpori Palestincem in se je jasno distanciral od Hamasovega napada, se zdaj kaže, da se stvar obrača. Stopnjevanje agresije Izraela bo doseglo samo to, da bo arabski svet še bolj enoten in prisiljen, da nekaj stori. Izraelci so se popolnoma napačno lotili te zgodbe," posledice napada na bolnišnico v Gazi opisuje obramboslovec Vladimir Prebilič. "Izraelci zelo očitno v Palestincih ne vidijo ljudi, ampak samo nekoga, ki jim je tam v napoto in jih ogroža. To, kar počnejo z ukazom o selitvi s severa na jug Gaze, je čisto etnično čiščenje," pa pravi nekdanja obrambna ministrica Ljubica Jelušič.

Iz sveta se vrstijo odzivi na smrtonosni napad na bolnišnico v Gazi, v katerem je umrlo najmanj 500 ljudi. Medtem ko palestinske oblasti za napad krivijo Izrael, ta trdi, da ima dokaze, da je bolnišnico zadela raketa Islamskega džihada, ki je zašla.

"To lahko štejemo za vojni zločin"

"Vprašanje je, kdo je to naredil. Če so bili to res Izraelci, ne vemo, kakšne podatke so imeli. Mogoče so mislili, da se bolnišnica uporablja za neke vrste živi ščit in da se v njej skrivajo pripadniki Hamasa. To je lahko ena razlaga, zakaj bi jo Izrael napadel. V osnovi, tudi če bi bilo to res, se bolnišnic ne napada, to je po mednarodnem vojnem pravu absolutno prepovedano. To lahko štejemo za vojni zločin, vendar se običajno sprte strani potem izgovarjajo na to, da če ena stran objekt, ki je sicer varovan po mednarodnem pravu, uporabi za vojne namene, ta objekt izgubi status zaščitenega objekta, zato je vprašanje, ali bo za to kdo odgovarjal," pojasnjuje Ljubica Jelušič.

"Če je Gaza oblegana, če ima zaprte vse izhode, potem je to geto, druga Srebrenica, samo da gre tukaj za dva milijona ljudi in pol, v Srebrenici pa je bilo sedem tisoč žrtev in okoli 40 tisoč beguncev." Foto: STA ,

Na vprašanje, katera stran verjetneje stoji za dogodkom, odgovarja, da bi prej rekla, da to počnejo Izraelci, ki "iz zraka neselektivno napadajo vse mogoče cilje v Gazi".

"To so stvari, ki bi jih morali obsojati, ne pa celo hoditi na obiske"

"Obnašajo se kot ranjena zver, uničujejo vse cilje in jim je čisto vseeno. Oni zelo očitno v Palestincih ne vidijo ljudi, ampak samo nekoga, ki jim je tam v napoto in jih ogroža. To, kar počnejo z ukazom o selitvi s severa na jug Gaze, je čisto etnično čiščenje. To pomeni prostovoljno privolitev v okupacijo Gaze. Mislim, da so to stvari, ki bi jih morali začeti obsojati, ne pa celo hoditi na obiske. Teh prihodov svetovnih voditeljev ne razumem prav dobro," je poudarila in dodala:

"Vsi hodijo tja, da izražajo solidarnost z Izraelom, premalo pa izražajo solidarnost z že desetletja trpečimi palestinskimi prebivalci. Mogoče je v ozadju pravzaprav neke vrste tiha diplomacija in pozivajo Izrael k temu, da konča te neselektivne napade, lahko pa res mislijo, da je treba tako podpirati Izrael, ker za vsemi temi milicami vidijo Iran. Hezbolah sicer zagotovo dobiva podporo iz Irana, od koder mu dobavljajo tudi orožje, Hamas pa se je oboroževal iz različnih virov, ampak strah na Zahodu je povezan tudi s tem, ali je v ozadju Iran in ali bi lahko izbruhnila vojna širših razsežnosti."

Po njenih besedah je palestinsko prebivalstvo že desetletja vzgajano v tej vojni, zato najbrž drugega izhoda, kot je častno umiranje, niti ne vidijo več. Meni, da je za to kriv Zahod, ker ni dokončal procesa priznanja palestinske države. Če bi bila Palestina priznana država, bi namreč, kot pravi Jelušičeva, palestinski narod imel več občutka, da se ga obravnava enakopravno, ker pa s temi priznanji ključne države odlašajo, čeprav je Palestino priznalo že 138 držav, so tudi oni zelo verjetno izgubili neko upanje.

"Čeprav je Hamas teroristična organizacija in podaljšek Irana, so ljudje močno prizadeti. Mislim, da bodo Palestinci šli trpet do konca, ker ne vidijo drugega izhoda. Če je Gaza oblegana, če ima zaprte vse izhode, potem je to geto, druga Srebrenica, samo da gre tukaj za dva milijona ljudi in pol, v Srebrenici pa je bilo sedem tisoč žrtev in okoli 40 tisoč beguncev. Nujno je obsoditi neselektivno pobijanje in uničevanje civilnih ciljev, ne glede na to, kdo je skrit v njih. Zahtevati je treba, da se takoj končajo vse sovražnosti. To lahko naredi tudi naša država. Mirno lahko zahteva prenehanje pobijanja z vseh strani in nadaljnja pogajanja," je sklenila.

"Kot da bi s topom šli ubijat komarja"

"To je točno to, česar sem se bal. Mi imamo zdaj neko ofenzivno delovanje po najgosteje naseljenem območju na svetu, kjer živi devet tisoč ljudi na kvadratni kilometer. Zdaj, ko so se odzvali na poziv Izraela in na jug Gaze beži še dodaten milijon ljudi, bo gostota prebivalstva samo še večja. Bojno delovanje na tako gosto naseljenem območju prinaša tveganja. Ta pristop z bombardiranjem in uporabo težkega orožja je zato popolnoma neprimeren način spopadanja s Hamasom. Vsi vemo, da je Hamas bolj kot ne teroristična organizacija, ki deluje prikrito, v majhnih skupinah. S tako obsežnim ognjem, kot ga izvaja Izrael, svojega cilja nikakor ne morejo doseči. To je, kot da bi s topom šli ubijat komarja," pa na drugi strani pravi obramboslovec Vladimir Prebilič.

"Izraelci so se popolnoma napačno lotili te zgodbe. Če izraelski premier Benjamin Netanjahu misli, da bo na ta način izkoreninil Hamas, potem to pomeni vključevanje še marsikoga drugega v ta konflikt. To pa lahko seveda za sabo potegne ne samo vojne na Bližnjem vzhodu, bojim se, da bomo posredno ali neposredno vpleteni vpleteni vsi." Foto: Bojan Puhek

Prepričan je, da bi morali Izraelci vpoklicati posebne enote, ki delujejo točkovno, in uporabljati preverjene informacije, pri čemer bi morali tudi Mosadovi obveščevalci opraviti svoje delo. Ob vsesplošnem napadu na Gazo govoriti, da je to spopad s Hamasom, je po njegovem mnenju, milo rečeno, neresno. Ob tem poudarja, da nikakor ni res, da so vsi prebivalci Gaze privrženci Hamasa.

"Povračilni ukrepi, ki se izvajajo, so popolnoma nesorazmerni"

"Zdi se, da so se stvari lotili povsem narobe, me pa zelo žalosti, da mednarodna skupnost stoično spremlja vse skupaj, kar se mi zdi nedopustno. Tudi obisk predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je mirno 'pozabila' opozoriti na to, kar Izrael zdaj počne. Da sem jasen, tukaj sploh ne gre za to, da teroristični napad na Izrael ni obsojanja vreden. Seveda je, sploh ni debate, ampak povračilni ukrepi, ki se izvajajo, so popolnoma nesorazmerni," je poudaril in dodal:

"Sem kar malo razočaran, da se Evropa, ki je svoj obstoj utemeljila na miru, ne odzove na način in v obsegu, kot bi bilo prav. Zdi se, da imamo dvojne standarde, da ko gre za eno stran, je odziv takšen, na drugi pa ga sploh ni ali pa je celo neki tihi konsenz. Vedno bolj se zdi, da je bilo to stališče Zahoda neka tiha privolitev, da lahko Izrael počne, kar hoče. To je vsekakor napačen signal. Če ne bomo izhajali iz tega, da mednarodno vojno in humanitarno pravo velja za vse, se bomo ujeli v zanko, da življenja na našem planetu niso enakovredna, ampak je eno življenje vredno več kot drugo, kar se mi zdi nedopustno."

"Izraelci so se popolnoma napačno lotili te zgodbe"

Glede posledic, ki jih prinaša napad na bolnišnico v Gazi, pravi, da se je arabski svet že začel združevati: "Odpovedan je sestanek nekaterih arabskih voditeljev z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. To me skrbi. Če do zdaj arabski svet ni bil tako enoten v podpori Palestincem in se je jasno distanciral od Hamasovega napada, se zdaj kaže, da se stvar obrača. Stopnjevanje agresije Izraela bo doseglo samo to, da bo arabski svet še bolj enoten in prisiljen, da nekaj stori."

"Izraelci so se popolnoma napačno lotili te zgodbe. Če izraelski premier Benjamin Netanjahu misli, da bo na ta način izkoreninil Hamas, potem to pomeni vključevanje še marsikoga drugega v ta konflikt. To pa seveda za sabo lahko potegne ne samo vojne na Bližnjem vzhodu, bojim se, da bomo posredno ali neposredno vpleteni vsi. Razumem jezo in bes na izraelski strani, ampak to ne more biti izgovor za to, da se s tlemi zravna ne samo Gazo in da se dobesedno naredi neka vojna napoved vsem tistim, ki pač ne delijo mnenja o obstoju Izraela," je še dejal.