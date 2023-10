Biden na misiji, kakršne še ni imel #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalo ameriškega predsednika Joe Bidna je pristalo v Tel Avivu. Srečal se bo s premierjem Benjaminom Netanjahujem in mu zagotovil podporo ZDA ob spopadu s Hamasom. Govoril naj bi tudi o zaščiti palestinskih civilistov v Gazi in humanitarni pomoči. Zaradi krvavega napada na bolnišnico v Gazi je bilo odpovedano srečanje z arabskimi voditelji v Amanu.

Obisk sporočilo vsem v regiji

Po poročanju CNN je Bidnova pot v Izrael ena najbolj kompleksnih diplomatskih poti v vsem njegovem predsedovanju, zaradi nasilja v regiji pa je tudi visoko tvegana.

Visoki obisk je del sporočila ZDA vsem na Bližnjem vzhodu, naj ne poskušajo izkoristiti vojne med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas za lastne cilje. Opozorilo velja predvsem za Iran in libanonsko šiitsko skupino Hezbolah, ki lahko na severu odpre drugo fronto proti Izraelu.

Obisk, ki ni brez nevarnosti za ameriškega predsednika, saj se raketni napadi Hamasa na Izrael nadaljujejo, je v torek v Tel Avivu napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken.

Iz Izraela naj bi Biden odpotoval v Jordanijo na pogovore s kraljem Abdulahom II., egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, vendar so arabski sogovorniki srečanje odpovedali po torkovem napadu na bolnišnico, za katerega krivijo Izrael.

Izrael: Šlo je za raketo Islamskega džihada

Medtem ko so Palestinci za krvavi napad obtožili izraelsko vojsko, ta trdi, da je šlo za ponesrečeno izstrelitev rakete palestinske militantne skupine Islamski džihad. Ta je to zanikala. Abas je zaradi zadnjega dogajanja, ki je sprožilo tudi proteste Palestincev na Zahodnem bregu in zahteve po njegovi odstavitvi, sklical izredno zasedanje palestinskih oblasti.

Libanonsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je za danes pozvalo k dnevu jeze, s katerim bodo obsodili napad na bolnišnico, za katerega krivijo Izrael.