Resen incident v bolnišnici: nekdo je zanalašč uničil novo cepivo

V kliničnem centru Aurora so sprva verjeli, da je šlo za nesrečo, ki jo je povzročila človeška napaka. Interna preiskava je najprej namreč pokazala, da je eden od zaposlenih 57 vial (stekleničk) s cepivom Moderne na sobni temperaturi pustil nenamenoma, so v sredo zapisali v sporočilu za javnost.

Cepivo Moderne je treba podobno kot cepivo, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech, skladiščiti v hladilniku, a na višji temperaturi - dovolj je minus 20 stopinj Celzija. Pfizer-BioNTechovo cepivo medtem zahteva temperaturo minus 70 stopinj Celzija.

Cepivo podjetja Moderna na sobni temperaturi ostane stabilno največ 12 ur. Foto: Reuters

Ker so se viale s cepivom odtajale, je bilo uničenih 570 odmerkov cepiva proti bolezni covid-19. Vsaka viala cepiva Moderne namreč vsebuje deset odmerkov (Pfizer-BioNTechovo cepivo pa od pet do šest).

Uslužbenec bolnišnice, ki naj bi storil napako, je kasneje priznal, da je ravnal namenoma. Kakšni so bili njegovi motivi za to dejanje, ni znano. Iz bolnišnice Aurora Medical Center - Grafton so sporočili, da so zaposlenega odpustili. Izrazili so tudi zaskrbljenost, ker bo moralo več kot 500 ljudi na prvi odmerek cepiva čakati dlje.

Preberite tudi: