Zakonca, ki bosta svet odrešila karantene

Novica, ki je opogumila ves svet in ki tudi po znanstvenih merilih pomeni velik preobrat v boju proti pandemiji bolezni covid-19, je zakrožila včeraj.

Eksperimentalno cepivo BNT162 proti virusu sars-cov-2, ki ga razvijata ameriško farmakološko podjetje Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, je na obsežnih kliničnih preizkusih tretje faze pokazalo 90-odstotno učinkovitost pri preprečevanju bolezni covid-19, ki jo ta virus povzroča, in ob tem ni sprožilo resnih stranskih učinkov ali varnostnih pomislekov.

Podjetje Pfizer je dobro znano v javnosti, a o podjetju BioNTech ni bilo veliko govora zunaj strokovnih krogov. Vsaj do zdaj ne.

Čeprav cepivo trži Pfizer, se pod skoraj vso znanost za tem cepivom in inovativni mehanizem njegovega delovanja podpisuje prav družba BioNTech.

Zgolj v enem letu večmilijardna vrednost podjetja skoraj na petkratnik

Za podjetjem BioNTech RNA Pharmaceuticals s sedežem v Mainzu nedaleč Frankfurta stojita zdravnika in zakonca Ugur Sahin in Özlem Türeci. On je izvršni direktor, ona članica uprave in glavna zdravniška direktorica, vse svoje življenje v Nemčiji pa sta namenila izboljšavam imunološkega sistema proti raku.

On prihaja iz skromne družine turških priseljencev in tovarniških delavcev, danes pa je s svojo ženo, hčerko turškega zdravnika iz Carigrada, ta se je pred njenim rojstvom preselil v Nemčijo, eden od stotih najbogatejših ljudi v Nemčiji.

Njuno podjetje bilo še lani vredno komaj štiri milijarde evrov, zdaj ko je jasno, da je ravno BioNTech eden od najpomembnejših igralcev pri ponovni vzpostavitvi javnega zdravja in obrambi pred boleznijo covid-19, pa je vrednost dosegla že okrog 18 milijard evrov.

"Uspehom navkljub je ostal skromen in preprost"

Za Sahina pravijo, da ga uspehi niso spremenili in da je še naprej skromen, preprost in simpatičen.

"V službo prihaja v kavbojkah, vedno ga spremljata tudi kolesarska čelada in nahrbtnik," je še povedal Matthias Kromayer, član uprave družbe MIG, katere skladi podpirajo družbo BioNTech od njenih začetkov leta 2008 – ko zagotovo nihče ne bi drznil predvideti, kako daleč bodo prišli.

Kromayer ju opisuje kot sanjski par tudi s poslovnega vidika, ker, kot pravi, svoje vizije usklajujeta z realnimi omejitvami sedanjosti.

Med najmlajšimi z diplomo in doktoratom

Ugur Sahin se je rodil leta 1965 v sredozemskem kraju Iskenderun v Turčiji, le nekaj deset kilometrov od sirske meje.

Štiri leta pozneje se je vsa njegova družina preselila v Nemčijo, kjer je njegov oče dobil službo v Fordovi tovarni v Kölnu.

Sahin je že s 25 leti diplomiral na medicinski fakulteti kölnske univerze, komaj tri leta pozneje pa je že uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo.

Tudi na poročni dan najprej v laboratorij

Mladi zdravnik Sahin je sprva krožil po več bolnišnicah v zahodnonemški regiji Saarland, v eni izmed njih v kraju Homburg je spoznal svojo dve leti mlajšo bodočo ženo, s katero sta kmalu začela deliti (tudi) svojo poklicno strast na področju medicinskih raziskav in onkologije.

Poročila sta se leta 2002 in imata eno hčerko, priznavata pa, da sta celo na dan svoje poroke najprej šla še nekaj postorit v svoje laboratorije.

Strast do imunološke obrambe

Njuna strokovna specialnost je razvoj imunološkega sistema za boj proti raku, v ta namen sta leta 2001 ustanovila družbo Ganymed Pharmaceuticals. Prepričana sta, da je vsak tumor edinstven in da poznavanje edinstvenega genetskega zapisa vsakega posameznega tumorja omogoča oblikovanje edinstvene in zato tudi učinkovite terapije za vsakega obolelega. Vseh tumorjev ne moremo zdraviti enako, menita.

Veliki naložbenik je bila prej omenjena družba MIG, del sredstev pa sta namenila tudi dvojčka Thomas in Andreas Strüngmann, danes milijarderja, ki sta svoje generično zdravilo Hexal leta 2005 prodala družbi Novartis, ta pa ga je 11 let pozneje prodala japonski družbi Astellas.

Ista zdravniško-naložbena zasedba kot leta 2001 podpisuje ustanovitev družbe BioNTech leta 2008 z namenom razvoja veliko širših načinov za imunoterapijo raka.

Bliskovita pot razvoja cepiva

Veliki premik se je zgodil komaj januarja, ko se je Sahin podrobneje seznanil s pojavom novega koronavirusa v kitajskem velemestu Wuhan. Takoj je pomislil, da bi tehnologija, ki temelji na sporočilni ribonukleinski kislini (mRNK) in jo je s pridom izkoriščal pri svojem razvoju dozdajšnjih terapij, lahko učinkovala tudi pri odkrivanju cepiva proti bolezni covid-19.

Nemudoma je zbral 500 sodelavcev z enim samim ciljem – ustvariti učinkovito in neškodljivo cepivo.

S svojo ambicioznostjo in referencami mu ni bilo težko že dober mesec pozneje dobiti močnih partnerjev: že omenjene ameriške farmacevtske družbe Pfizer in kitajske farmacevtske in investicijske konglomeratne družbe Fosun.

Ni se mogel ločiti od akademskega okolja

Kljub svojemu vstopu v zahtevne podjetniške vode Sahin ni nikoli zapustil svojega profesorskega mesta na univerzi v Mainzu, saj se ni želel odpovedati svoji strasti do poučevanja in raziskovanja v akademskem okolju.

"Sahin ima neutrudno željo po transformaciji medicine," ga je opisal profesor onkologije na univerzi v Mainzu Matthias Theobald, ki je s Sahinom delal dve desetletji. "On je skromen človek, čigar ambicije so vse prej kot skromne."