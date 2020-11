Zaščito pred boleznijo so prostovoljci razvili sedem dni po prejetju drugega odmerka cepiva in 28 dni po prvem. V tretji fazi kliničnega preizkušanja cepiva je po navedbah podjetij sodelovalo več kot 43.500 ljudi.

"Prvi rezultati tretje faze testiranja cepiva proti covid-19 kažejo, da cepivo lahko prepreči to bolezen," je danes sporočil izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla. Dodal je, da so pomemben korak bližje nujnemu preboju, ki bi pomagal končati globalno zdravstveno krizo.

"Ta pomembni mejnik v programu razvoja cepiva dosegamo v času, ko ga svet najbolj potrebuje," je dodal Bourla.

Že prihodnji teden bodo zaprosili za odobritev uporabe v nujnih primerih

Večino sveta je v zadnjem času zajel drugi val pandemije covid-19. V več državah beležijo nove rekorde v številu okužb z novim koronavirusom, postelje v bolnišnicah se polnijo, hitro narašča tudi število smrtnih žrtev.

Pfizer in BioNTech sta napovedala, da bosta pri ameriški agenciji za zdravila in hrano verjetno že prihodnji teden zaprosila za odobritev uporabe njunega cepiva v nujnih primerih. Sporočila sta tudi, da pričakujeta, da bosta letos lahko priskrbela do 50 milijonov odmerkov cepiva, prihodnje leto pa do 1,3 milijarde odmerkov.