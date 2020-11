Na Hrvaškem doslej več kot 800 mrtvih zaradi covid-19

Na Hrvaškem je ob ponedeljkih praviloma nižje število na novo okuženih, ker konec tedna opravijo približno polovico manj testov kot ob delovnikih. Prejšnji ponedeljek je štab poročal o 1165 novookuženih ob 5115 opravljenih testih, poroča STA.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah znova zabeležili največ primerov na območju Zagreba, kjer so našteli 403 okužbe. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 124 novih okužb. Iz Istrske županije so poročali o 64 novih primerih.

Narašča tudi število okuženih v Istri

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je na novinarski konferenci poudaril, da je v Istrski županiji epidemiološko stanje še zmeraj najboljše v državi, čeprav v hrvaški Istri v zadnjih dneh narašča dnevno število na novo okuženih. Najslabše pa je stanje v Varaždinski in Medžimurski županiji, kjer 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev znaša med 1300 in 1400.

Capak je dejal, da je v državi 14-dnevna incidenca visoka, ker je dosegla 750,4 na 100.000 prebivalcev, kar Hrvaško uvršča na 22. mesto med 27 članicami EU. Slabše stanje je v Franciji, Belgiji, Sloveniji, Luksemburgu in na Češkem, je dejal. Smrtnost za covid-19 na Hrvaškem znaša 184,5 na milijon prebivalcev, je še dejal vodilni hrvaški epidemiolog.

Ta mesec umrlo 300 ljudi

Na Hrvaškem je od začetka novembra zaradi covid-19 umrlo skoraj 300 ljudi. Capak pojasnjuje, da gre za posledico občutne krepitve števila okuženih iz druge polovice oktobra. Pričakuje, da se bo trend števila okužb kmalu umiril, ker so v prvem tednu novembra beležili 4,2-odstotno dnevno zvišanje število okužb, v drugi polovici oktobra pa skoraj 100-odstotno.

Na Hrvaškem je trenutno 14.942 aktivno okuženih. V bolnišnicah zdravijo 1451 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih jih je 142, kar je največ doslej.

Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so na Hrvaškem potrdili skoraj 68.800 okužb z novim koronavirusom in 832 smrtnih žrtev covid-19. Okrevalo je več kot 53 tisoč ljudi. Opravili so 564.686 testov.

Veljavne ukrepe bodo še podaljšali

Na Hrvaškem bodo od polnoči podaljšali veljavne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Če bo treba, bodo ukrepe poostrili, je danes dejal notranji minister Davor Božinović. Na novinarsko vprašanje o morebitnih bolj restriktivnih ukrepih je odgovoril, da morajo "poleg vseh epidemioloških razlogov upoštevati ne le gospodarstvo, ampak tudi duševno stanje naroda, še posebej mladih". Dejal je, da obstaja možnost, da bodo lokalni štabi civilne zaščite poostrili ukrepe v posameznih županijah.

V središču Zagreba je v nedeljo proti nacionalnemu štabu civilne zaščite protestiralo približno tisoč ljudi. Zahtevali so razpustitev štaba, ker so nezadovoljni s sprejetimi epidemiološkimi ukrepi, ki so po njihovem mnenju pretirani glede na resnično nevarnost okužbe. Nekateri protestniki so nosili transparente z napisi, da je koronavirus prevara.

Okužen tudi minister

S hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so v nedeljo sporočili, da je tudi minister Oleg Butković okužen z novim koronavirusom. Pred Butkovićem so se okužili trije hrvaški ministri, dva ministra pa sta bila zaradi stikov z okuženimi kolegi v samoizolaciji.