Na Hrvaškem rekordno število smrti. Strokovnjaki pozivajo vlado, naj ukrepa.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 8.787 izvedenih testih potrdili 2.543 okužb z novim koronavirusom, potrdili pa so tudi novo rekordno število umrlih bolnikov z boleznijo covid-19 v enem dnevu. V soboto je pri naših južnih sosedih umrlo 42 ljudi s covid-19. Gre za drugi zaporedni dan, ko so na Hrvaškem potrdili rekordno število smrti bolnikov s covid-19. V petek so našteli 34 smrtnih žrtev novega koronavirusa.

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvi uradni primer okužbe z novim koronavirusom, do danes skupaj potrdili 67.247 okužb z novim koronavirusom, so sporočili iz hrvaškega nacionalnega štaba civilne zaščite. Do zdaj je umrlo 794 bolnikov, okrevalo pa jih je 50.775, od tega 2.365 v zadnjem dnevu. V samoizolaciji je trenutno 31.427 ljudi. Do danes so v državi skupaj opravili 559.016 testiranj na novi koronavirus, od tega 8.787 v zadnjih 24 urah, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Strokovnjaki pozivajo hrvaško vlado, naj uvede odločnejše ukrepe

Medtem ko število novih okužb in smrtnih žrtev na Hrvaškem še naprej narašča, strokovnjaki pozivajo hrvaško vlado, naj sprejme odločnejše ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Molekularni biolog Ivan Đikić je po poročanju Indexa včeraj izjavil, da bi se morala Hrvaška pri tem zgledovati po državah, ki so uspešne v boju proti novemu virusu. "Na Hrvaškem imamo jeseni za 530 odstotkov ali 5,3-krat več umrlih kot spomladi. To je izrazit alarm za vsako resno vlado," je poudaril Đikić.