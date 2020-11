Okužen še en poslanec državnega zbora

"Poslanec Levice Primož Siter je prejel pozitiven izvid testa na novi koronavirus. Trenutno ne kaže nobenih simptomov, povezanih z boleznijo covid-19, in se počuti dobro, zato mu je bila odrejena samoizolacija," so sporočili iz poslanske skupine stranke Levica.

Pojasnili so še, da poslanec pretekli teden ni bil v stiku s poslanci in strokovnimi sodelavci poslanske skupine, saj je bil odsoten in ga ni bilo v državnem zboru. Preostalim poslancem in strokovnim sodelavcem v poslanski skupini zato ni bila odrejena karantena.

Nekaj okužb z novim koronavirusom so že potrdili v državnem zboru. Med drugim je bil test na novi koronavirus pozitiven pri poslanki NSi Tadeji Šuštar in pri poslancu SD Gregorju Židanu. Okužbe so pred časom potrdili tudi pri strokovnih sodelavcih v strankah LMŠ in Levica.