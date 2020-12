Kdaj bomo v EU dobili cepivo AstraZenece in oxfordske univerze?

Cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila švedsko-britanska farmacevtska družba AstraZeneca in oxfordska univerza, prihodnji mesec verjetno še bo dobilo zelene luči za uporabo v Evropski uniji, je danes sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema). To cepivo je danes kot prva država odobrila Velika Britanija.

Ema je 21. decembra odobrila uporabo cepiva proti novemu koronavirusu, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, 6. januarja pa naj bi sprejela odločitev o cepivu ameriškega podjetja Moderna, navaja STA.

Vloga za cepivo univerze Oxford še ni bila vložena

Kot so pojasnili na Emi, vloga za odobritev cepiva AstraZenece in univerze v Oxfordu uradno še ni bila vložena, zato časovnica za odobritev še ni bila določena. Trenutno se nadaljuje tako imenovani tekoči pregled tega cepiva, med katerim lahko Ema prouči podatke o njegovi varnosti in učinkovitosti, takoj ko so objavljeni. Postopek se izvaja, še preden proizvajalec vloži uradno zahtevo za odobritev. Ta postopek pospeši pregled zahteve za odobritev cepiva, ko jo proizvajalec vloži, pojasnjujejo v agenciji, še navaja STA.

Velika Britanija je to cepivo danes odobrila

Velika Britanija je danes kot prva država na svetu odobrila cepivo AstraZenece in oxfordske univerze. Njegova prednost pred cepivom Pfizerja in BioNTecha je v tem, da je cenejše in da ga je lažje skladiščiti in prevažati, saj ga ni treba hraniti pri tako nizki temperaturi. Ni pa tako učinkovito, poroča STA.