Šokantno, koliko Slovencev misli, da je cepljenje poskus nadzora nad ljudmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaenkrat se le polovica vprašanih Slovenk in Slovencev namerava verjetno ali zagotovo cepiti proti koronavirusu. V varnost cepiva trenutno zaupa manj kot tretjina anketirancev, je pokazala raziskava .

Že prvi dan cepljenja se je v Sloveniji pojavila teorija zarote. Video: Planet

Skupina študentov Univerze v Mariboru pod vodstvom profesorja Matjaža Zwitterja je v sodelovanju s skupnostjo COVID-19 Sledilnik in družbo Valicon izvedla raziskavo o odnosu do cepljenja proti koronavirusu.

Spletno anketo na nacionalno reprezentativnem vzorcu 516 oseb so izvedli 21. in 22. decembra. Med drugim so ugotovili, da:

je vprašanih 10 odstotkov vzorca bilo letos okuženih s koronavirusom. 82 odstotkov jih osebno pozna nekoga, ki se je okužil s tem virusom, 36 odstotkov tudi osebo, ki je zaradi okužbe potrebovala zdravljenje v bolnišnici, in 23 odstotkov nekoga, ki je zaradi okužbe umrl.

anketiranci najbolj zaupajo strokovnjakom (61 odstotkov) in drugim strokovnim virom, najmanj pa razlagam na družabnih omrežjih (8 odstotkov). 50 odstotkov sodelujočih nima zaupanja v vlado.

55 odstotkov anketirancev meni, da bi za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih starejših občanov cepljenje proti koronavirusu moralo biti obvezno, a se bo jih le 20 odstotkov samih zagotovo cepilo in 29 odstotkov verjetno, medtem ko se jih 31 odstotkov verjetno ne bo cepilo, 19 odstotkov pa zagotovo ne.

Foto: Sledilnik za covid-19

24 odstotkov meni, da je cepljenje poskus nadzora nad populacijo

Raziskava je pokazala tudi naslednje:

Največ vprašanih se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da želijo počakati na več informacij o varnosti cepiva (67 odstotkov).

V varnost cepiva zaupa 31 odstotkov vprašanih, v njegovo učinkovitost verjame 35 odstotkov.

39 odstotkov vprašanih je potrdilo, da jih je zelo strah okužbe z virusom SARS-CoV-2, 33 odstotkov pa jih meni, da je virus SARS-CoV-2 enako nevaren kot virus gripe.

Najmanj vprašanih, pa vendar ne tako malo, je pritrdilo trditvi, da imajo slabe izkušnje s preteklimi cepljenji (20 odstotkov), še malo več pa, da to cepljenje predstavlja poskus nadzora nad populacijo (24 odstotkov).

Foto: Sledilnik za covid-19

"Čeprav je večina prebivalstva v splošnem naklonjena cepivom in zaupa mnenju strokovnjakov ter rezultatom raziskav, se jih je le polovica pripravljena cepiti proti virusu SARS-CoV-2 oz. cepljenja udeležiti takoj, ko bo mogoče. Dve tretjini bi želeli počakati, da bo na voljo več informacij o varnosti cepiva. V varnost cepiva trenutno zaupa manj kot tretjina vprašanih. Kar četrtina jih misli, da cepljenje predstavlja poskus nadzora nad populacijo, in petina jih ima slabe izkušnje s preteklimi cepljenji," so izvajalci raziskave povzeli končne rezultate.