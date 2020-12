Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prižig sveč za bobnarja, ki je umrl po težkem poteku bolezni covid-19, je 25. decembra zvečer organiziral podmladek cerkve Legacy Church, ki ima sedež v mestu Albuquerque v ameriški zvezni državi Nova Mehika.

Z videoposnetkov, ki so jih objavili na profilih cerkve na različnih družbenih omrežjih, je razvidno, da skoraj nihče od več sto prisotnih ni upošteval samozaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, kot je nošenje zaščitne maske ali držanje razdalje do drugih oseb.

V Novi Mehiki lahko verski obredi trenutno potekajo ob največ 25-odstotni zasedenosti verskih objektov. V tej državi dnevno povprečje števila novoodkritih okužb sicer že mesec dni pada, a zelo počasi. Najstrožji ukrepi za zajezitev epidemije veljajo v 32 od 33 okrožjih zvezne države.

Mnogi uporabniki družbenih omrežij so se na videoposnetek dogodka odzvali z ogorčenjem. "Jezus pravkar zmajuje z glavo. Se želijo nekateri v dvorani pridružiti bobnarju? Naravna selekcija na delu. To ni krščanstvo," je bilo samo nekaj komentarjev pod videoposnetkom, objavljenem na družbenih omrežjih Instagram, Facebook in Twitter ter na forumu Reddit.

Na Twitterju so uporabniki medtem poudarili, da je vodstvo cerkve Legacy Church, ki ne spoštuje epidemioloških ukrepov, od vlade ZDA prejelo sredstva za pomoč oškodovanim v epidemiji bolezni covid-19 v višini skoraj enega milijona ameriških dolarjev.