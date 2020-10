Priredil zabavo, ker "ne verjame v virus": Kazen je astronomska. #video

"Ali sploh veste, koliko denarja sem porabil za to zabavo?" se je policistom izgovarjal Britanec, ki je na dan, ko so imeli na Otoku drugo najvišje število pozitivnih testov na novi koronavirus od začetka epidemije, po krstu otroka doma priredil zabavo za 50 ljudi. Dobil bo položnico, ki je ne bo hitro pozabil.

V mestu Wolverhampton, kjer je potekala sobotna zabava za 50 gostov, trenutno velja druga stopnja ukrepov britanske vlade za boj proti novemu koronavirusu. Med temi ukrepi je tudi prepoved mešanja članov različnih gospodinjstev v zaprtih prostorih. Foto: Getty Images

Policisti so zasebno zabavo predčasno končali v soboto v britanskem mestu Wolverhampton. Sobota je bila dan, ko so v Veliki Britaniji prijavili takrat drugo najvišje število pozitivnih testov na novi koronavirus (danes je to četrti rezultat).

Tamkajšnja policija je videoposnetek razpustitve zabave, posnet s policistkino telesno kamero, delili na družbenem omrežju Twitter. Z njim so želeli druge Britance odvrniti od podobnih podvigov in opozoriti na izgovore, s katerimi svoje početje upravičujejo osebe v prekršku.

Prireditveni prostor, v katerem je potekala Britančeva zasebna zabava. Policisti so se mu večkrat opravičili, ker so šle v nič ogromne količine hrane in pijače, in mu pojasnili, da jim prisilno zapiranje zabave ni v veselje. V svoji odločitvi so sicer ostali neomajni, pa čeprav se je organizator zabave močno pritoževal. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Izgovorov je bilo v konkretnem primeru kar nekaj. Moški, ki je organiziral zabavo ob krstu svojega otroka in na kateri je bilo po informacijah policije prisotnih do 50 ljudi, je med drugim dejal, da je zabavo organiziral zato, ker ne verjame v novi koronavirus, in policiste prosil, ali jo lahko podaljša samo še za eno uro. Večkrat se je tudi ujezil, da je za zabavo zapravil ogromno denarja.

Verjetno še več kot za jedačo, pijačo in najem šotora za dogodke bo moral plačati za kazen, ki so mu jo naložili policisti. Znašala bo kar deset tisoč britanskih funtov, kar je približno 11.100 evrov.

