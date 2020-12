Ameriška FDA odobrila tudi cepivo Moderne in NIH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek izdala izredno odobritev za uporabo cepiva proti covidu-29, ki sta ga skupaj razvila podjetje Moderna in Nacionalni inštitut za zdravje (NIH). Prve pošiljke tega cepiva bodo šle po ZDA v ponedeljek.

Cepivo Moderne je podobno cepivu ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, vendar ima to prednost, da ga ni treba hraniti na tako nizkih temperaturah kot cepivo, ki ga v ZDA že delijo teden dni.

Moderna bo imela v prvih treh mesecih leta 2021 pripravljenih med 100 do 125 milijonov odmerkov cepiva. Od tega so si ZDA vzele zase med 85 do 100 milijonov odmerkov. Za zdaj ima Moderna pripravljenih 5,9 milijona odmerkov, ki bodo šli po ZDA že danes, z njimi pa naj bi začeli cepiti v ponedeljek.

Pandemija novega koronavirusa je v ZDA, kjer se je okužilo že 17,5 milijona ljudi, doslej zahtevala že več kot 312.000 življenj. Trenutno se na dan povprečno okuži po 216.000 ljudi na dan, umira pa jih skoraj po 3000 na dan. Foto: Reuters

Za zdaj cepijo le zdravstvene delavce in oskrbovance domov za ostarele, širše prebivalstvo pa pride na vrsto kasneje. Ameriški znanstveniki upajo, da jim bo do polovice leta 2021 uspelo cepiti 80 odstotkov prebivalstva ZDA, sicer se bo pandemija vlekla naprej.

Za obe doslej potrjeni cepivi v ZDA je potrebno dvakratno cepljenje v razmaku nekaj tednov. Obe sta podobno okrog 95-odstotno učinkoviti, obe sta še vedno poskusni, saj postopek razvoja in potrditve cepiva ponavadi traja najmanj dve leti. Pri obeh cepivih je možno nekaj stranskih učinkov, vendar za zdaj nič resnega razen redkih primerov alergičnih reakcij.

