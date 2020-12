Cepljenje se bo v EU začelo 27. decembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cepljenje proti novemu koronavirusu se bo v EU začelo 27., 28. in 29. decembra, je sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha naj bi predvidoma v ponedeljek dobilo potrdilo Evropske zdravstvene agencije (Ema).

"To je trenutek Evrope. 27., 28. in 29. decembra se bo začelo cepljenje po celi Evropski uniji," je tvitnila. "Skupaj varujemo naše državljane. Skupaj smo močnejši," je dodala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Cepivo bodo 27. decembra dostavili v vse države članice, tudi v Slovenijo

Novico je na tiskovni konferenci danes potrdil tudi nemški minister za zdravje Jens Spahn. Kot je dodal po pisanju STA, bodo glede na predvideno časovnico v EU med ponedeljkom in sredo uredili vse za dovoljenje uporabe Pfizerjevega cepiva proti bolezni covid-19. Predvidoma do 27. decembra pa bi ga lahko tudi v skladu z dogovorom z Evropsko komisijo dostavili v vse države članice, te bi lahko nato začele cepljenje, je dodal. "Druge države želijo in lahko začnejo od 27. decembra," je povedal o začetku cepljenja.

Koliko cepiva bo letos prejela Slovenija?

Prve odmerke cepiva lahko takrat pričakujemo tudi v Sloveniji. Kakšna bo količina cepiva, ki ga bo še letos prejela Slovenija, ni znano, v zadnjih dneh pa je bilo govora o nekaj tisoč odmerkih.

Katere skupine bodo cepljene najprej

Glede na količino prvih odmerkov cepiva bodo k cepljenju povabili zaposlene v zdravstvu, zaposlene v DSO in drugih SVZ ter njihove oskrbovance, ranljive prebivalce zaradi starosti in kroničnih bolezni, zaposlene v kritični infrastrukturi (delavci v šolstvu, policiji, vojski, pri gasilcih in v drugih, za delovanje družbe pomembnih javnih službah). Ob prihodu novih odmerkov cepiva se cepljenje postopoma razširi na vse prebivalce.

Ocene: Dovolj cepiva do sredine leta 2021

Januarja naj bi zeleno luč pri Evropski agenciji za zdravila dobilo tudi cepivo Moderne, zato lahko v EU na začetku prihodnjega leta pričakujemo tudi odmerke tega cepiva. Odmerki cepiv bodo prihajali postopoma in ocenjuje se, da bo zadostna količina odmerkov cepiva za doseganje precepljenosti dobavljena v prvi polovici leta 2021.