Protesti zamaknili začetek kongresa nemške AfD

V Nemčiji so morali zamakniti začetek kongresa skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) za vsaj eno uro zaradi protestov, ki potekajo pred prizoriščem v mestu Riesa na vzhodu Nemčije. Na kongresu naj bi stranka potrdila svoj volilni program in uradno imenovala vodjo Alice Weidel za kanclersko kandidatko na februarskih volitvah.

Glede na navedbe predstavnika stranke zaradi protestov delegati niso mogli priti do stavbe, kjer naj bi kongres potekal, zato se je program zamaknil za vsaj eno uro, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protestniki so vzklikali slogane, kot je "Ne nacizmu!", sicer pa je bilo dogajanje večinoma mirno, so povedali policisti, ki pričakujejo, da se bo pred stavbo zbralo do deset tisoč protestnikov.

"Ulice Riese bomo napolnili z raznolikostjo, solidarnostjo in odprtostjo," je povedala ena od organizatork protesta v mestu v zvezni deželi Saška.

Policija je postavila kordone na cestah, a so se protestniki poskušali prebiti skoznje. Po besedah organizatorjev protesta naj bi policija nad protestniki uporabila solzivec.

Nemci vse bolj naklonjeni skrajnežem

Stranki AfD podpora postopoma raste. Zadnje ankete ji napovedujejo, da bo na februarskih volitvah dosegla med 20 in 21 odstotki glasov in s tem drugo mesto za unijo CDU/CSU z od 29- do 30-odstotno podporo.

Druge stranke še naprej zavračajo sodelovanje z njo po volitvah, v zadnjem času pa je precej razburjenja povzročila podpora ameriškega milijarderja Elona Muska AfD.

Na današnjem kongresu naj bi govorili tudi o ustanovitvi novega podmladka stranke, saj je obstoječa Mlada alternativa (JA) uvrščena med ekstremistične organizacije.