Podpora nemškim socialdemokratom (SPD) je pred februarskimi parlamentarnimi volitvami nekoliko upadla. Sodeč po prvi večji letošnji javnomnenjski raziskavi bi SPD kanclerja Olafa Scholza na volitvah osvojila 15,5 odstotka glasov in se uvrstila na tretje mesto za konservativno unijo CDU/CSU Fridericha Merza in skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD), ki jo vodi Alice Weidel in katere podora je malenkost narasla.