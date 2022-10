Protesti v Iranu se nadaljujejo, hekerski napad na televiziji

V Iranu se nadaljujejo protesti proti režimu, ki so izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini. Varnostne sile so v mestih Sanandaj in Sakez streljale na protestnike, pri čemer sta umrla dva človeka. Hekerji so v podporo protestnikom napadli iransko televizijo, tamkajšnje politično vodstvo pa se je zaradi dogajanja sešlo na kriznem sestanku.

Kriznega sestanka so se po podatkih predsedniškega urada udeležili iranski predsednik Ebrahim Raisi, predsednik parlamenta in vodja sodstva. V skupni izjavi za javnost, ki jo je danes objavil predsedniški urad, so pozvali ljudi, naj ohranijo narodno enotnost in se uprejo "sovražnim spletkam" sovražnikov islamskega sistema.

Large day of protests throughout Iran today. Crowds in Tehran this eve chanting "Death to the Dictator". Popular anger shows no signs of subsiding.

Hekerji, ki podpirajo protestnike, so v soboto zvečer vdrli v dva kanala državne radiotelevizije IRIB. Po navedbah iranskega časnika Shargh so za kratek čas prekinili informativne oddaje in prikazali slike žensk, ki so umrle med protesti, slogan protestnikov Vstani in se nam pridruži ter podobo vrhovnega voditelja Alija Hameneja s tarčo na glavi in obkroženega s plameni.

V soboto so se na družbenih omrežjih pojavili tudi videoposnetki, na katerih je videti študentke na univerzi v Teheranu, ki med obiskom iranskega predsednika skandirajo: "Izgini!"

Število smrtnih žrtev protestov narašča

Število smrtnih žrtev protestov medtem narašča. V kurdskem mestu Sanandaj sta bili v soboto ubiti dve osebi, med njimi moški, ki so ga ustrelili v avtomobilu, potem ko je z zvočnim signalom podprl protestnike. V videoposnetku, ki je bil objavljen na spletu, je videti tudi žensko, ki s strelno rano v vratu leži na tleh v Mašhadu, poroča britanski BBC.

Incredible scenes. Riot police uniting with protestors against the regime. #IranRevolution

Med zadnjimi protesti sta bila ubita tudi pripadnika iranskih varnostnih sil. V soboto zvečer je bil na jugu prestolnice po oboroženem napadu množice ubit pripadnik paravojaške milice Basij, v Sanandaju pa je bil ubit pripadnik Islamske revolucionarne garde, je poročala iranska tiskovna agencija IRNA. Po podatkih lokalnih medijev je bilo od začetka protestov ubitih najmanj 14 pripadnikov varnostnih sil.

Po podatkih skupin za človekove pravice je bilo v protestih ubitih več kot 150 ljudi, več sto ranjenih, varnostne sile pa so aretirale več tisoč ljudi, zaradi česar so jih obsodile Združene države Amerike in njihove zaveznice.

"Kdor na ulicah pretepa ženske in dekleta, je na napačni strani zgodovine"

Tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je ostro obsodila iransko vodstvo. "Kdor na ulicah pretepa ženske in dekleta, ugrablja ljudi, ki želijo le svobodno živeti, jih samovoljno aretira in obsodi na smrt, je na napačni strani zgodovine," je Baerbockova dejala za nedeljski časnik Bild am Sonntag. Napovedala je, da bo Evropska unija prepovedala vstop odgovornim za zatiranje protestov in zamrznila njihovo premoženje v EU.

Iranska moralna policija je 13. septembra aretirala Aminijevo zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute, v priporu pa je umrla. Iranski forenziki so v petek po preiskavi sporočili, da je bila smrt posledica dolgotrajne bolezni in ne udarcev v glavo, čeprav njena družina trdi, da je bila prej zdrava. Njen oče je za televizijsko postajo Iran International, ki ima sedež v Londonu, zavrnil uradno poročilo. "Na lastne oči sem videl, da je Mahsi iz ušes in zadnjega dela vratu tekla kri," je dejal v soboto.