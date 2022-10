Iranski nogometaš, ki je podprl proteste, znova na prostosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iranski nogometaš Hosein Mahini, ki je bil zaprt zaradi podpore sistemsko kritičnim protestom, je bil po poročanju medijev izpuščen proti varščini. Nekdanji iranski reprezentant je v sredo lahko zapustil zapor proti plačilu varščine v vrednosti 30.000 evrov in se je medtem vrnil domov, poroča športni portal Varzesh3.

Šestintridesetletnega Mahinija so oblasti aretirale prejšnji teden, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ker je obsodil smrt 22-letne ženske v policijskem priporu in podprl proteste po državi, ki so sledili.

Trenutne proteste, ki so doslej terjali že 92 življenj, je sprožila smrt 22-letne Mahse Amini. Zaradi njene "neislamske obleke", ker ni nosila hidžaba, ki je zapovedan po strogih islamskih pravilih oblačenja v državi, jo je sredi septembra aretirala moralna in verska policija.

Kaj točno se je zgodilo z Aminijevo po aretaciji, ni jasno, vendar je padla v komo in pozneje umrla v bolnišnici. Kritiki režima moralno policijo obtožujejo zlorabe nasilja, policija pa sicer te obtožbe odločno zavrača.

Podprlo ga je tudi vodstvo reprezentance

Tudi aretacija Mahinija je povzročila valove podpore v Iranu in po vsej državi sprožila shode v znak solidarnosti z nekdanjim kapetanom 14-kratnega prvaka, Persepolis Teheran.

Tudi iranska nogometna reprezentanca je bila solidarna z Mahinijem. "Kdorkoli skrbi za svoje rojake, ni zločinec, ampak častna oseba ... Izpustite Mahinija," so sporočili iz reprezentance.

Persepolis je tudi zavrnil igranje ligaške tekme ob koncu tedna v znak protesta proti Mahinijevi aretaciji, vendar je bil v to prisiljen.

Tudi nekdanja nogometaša bundeslige, kot sta Ali Karimi (Bayern München, Schalke 04) in Mehdi Mahdavikia (HSV, Eintracht), sta prav tako podprla proteste proti režimu.