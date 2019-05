Projekcija kaže na poraz: sredinske stranke prvič v zgodovini izgubile večino

Romuni derejo na volišča

Daes je sicer v tujih medijih in na družbenih omrežjih največ zanimanja požele dolge vrste romunskih volivcev, ki so po velikih evropskih mestih čakali, da oddajo svoj glas. A bolj kot volitve 33 evropskih poslancev sta jih na volišča verjetno pritegnila dva referenduma o sporni pravosodni reformi socialdemokratske vlade, ki ju je sklical desnosredinski predsednik Klaus Iohannis. Udeležba na volitvah, ki sicer potekajo do 21. ure po lokalnem času, je že do 19. ure (43 odstotkov) presegla tisto iz leta 2014.