V štabu SDS za Jovevo rezervirali poseben stol #foto #video

V štabu SDS so po zaprtju volišč na evropskih volitvah poseben stol rezervirali tudi za nosilko liste LMŠ Ireno Jovevo. Ta se je na lanskih državnozborskih volitvah izpred štaba SDS v Ljubljani javljala na stolčku, fotografijo pa je objavila tudi na družbenih omrežjih.

Kandidatka za evropsko poslanko Irena Joveva se je na lanskih državnozborskih volitvah kot novinarka POP TV izpred štaba SDS javljala v program s pomočjo stolčka. Na to so se ob današnjih volitvah spomnili v štabu SDS, kjer so za Jovevo rezervirali poseben stol.

Spremljala bom rezultate volitev na Trstenjakovi 8. Trenutno še pred sedežem oziroma štabom @strankaSDS, malo pozneje se jim pa pridružimo notri. Brez stolčka, na katerem trenutno stojim :) Stay tuned! Na @24UR #volitve2018 pic.twitter.com/Q27u4xYqXM — Irena Joveva (@IJoveva) June 3, 2018

Foto: Valentina Plaskan

Napetost pred prvimi izidi narašča tudi v štabih preostalih strank. Utrinke iz predvolilnih štabov so zbrali novinarji Planeta.

LMŠ:

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​ Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

NSI:

Foto: Anja Markovič Foto: Anja Markovič

Foto: Anja Markovič

Levica:

SMC:

Foto: Denis Malačič

DeSUS:

Foto: Barbara Gobec

SAB:

Foto: Vitomir Petrović