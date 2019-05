Stranke pred prvimi rezultati zadržane, nekateri že razočarani nad udeležbo

Javnomnenjske raziskave so skupni listi SDS in SLS napovedovale dober rezultat, ampak počakati je treba do 23. ure, ko bodo znani izidi volitev, je v prvem odzivu po zaprtju volišč na evropskih volitvah za javno televizijo dejala sekretarka volilnega štaba SDS in SLS Maja Tominc Žerak. Na zadnjih evropskih volitvah je bila SDS najuspešnejša med slovenskimi političnimi strankami, na njeni listi pa so bili izvoljeni trije poslanci: Milan Zver, Romana Tomc in Patricija Šulin.