Kdo so poraženci evropskih volitev #foto #video

Nekatere politične stranke, ki so jim javnomnenjske raziskave napovedovale izvolitev vsaj enega poslanca v Evropski parlament, so po razglasitvi neuradnih rezultatov slabe volje. Razlog za nezadovoljstvo imajo predvsem v Levici, DeSUS in SAB.

Listo Levice z Violeto Tomić na čelu je podprlo zgolj 6,34 odstotka volivcev, listo DeSUS z Igorjem Šoltesom na čelu pa 5,65 odstotka volivcev. Listo SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča je podprlo 4,02 odstotka volivcev, listo SAB s koroško Slovenko Angeliko Mlinar na čelu pa 4,01 odstotka volivcev.

Prvak DeSUS Karl Erjavec meni, da bi bilo zelo pomembno, da bi imel DeSUS v Bruslju še naprej svojega predstavnika.

Prvak DeSUS Karl Erjavec meni, da bi bilo zelo pomembno, da bi imel DeSUS v Bruslju še naprej svojega predstavnika. "Tudi zato, da odpremo teme, ki so povezane s starejšimi in upokojenci. Vemo, da se prebivalstvo stara tudi v Evropi, po drugi strani pa imamo tudi druge izzive, kot so denimo varnostni izzivi," je ocenil Erjavec.

Brščič: Rezultat je razočaranje

Veliko razočaranje je doživela tudi lista novoustanovljene desne stranke Domovinska liga z prvopostavljenim nosilcem Bernardom Brščičem. Podprlo jo je 1,7 odstotka volivcev. Več glasov je prejela celo lista Zeleni, ki jo je podprlo 2,08 odstotka volivcev.

Brščič je dejal, da rezultat ni takšen, kot so ga pričakovali:

Brščič je dejal, da rezultat ni takšen, kot so ga pričakovali: "Rezultat je razočaranje. Hkrati smo veseli, da se v Evropi dogajajo spremembe in da se vedno več Evropejcev zaveda, da je evropska civilizacija na udaru."

Cerar: Skozi tokratne volitve se bomo nekaj naučili

Prvak SMC Miro Cerar je po razglasitvi rezultatov povedal, da je njihova stranka po državnozborskih volitvah doživela nekaj padcev. "Skozi tokratne volitve se bomo nekaj naučili. Stranka bo ta izid volitev resno pregledala. Absolutno krepimo ekipo, prihajajo novi člani, absolutno gledamo naprej," je poudaril Cerar.

Cerar: Že v javnomnenjskih anketah smo imeli nizke rezultate. Video: Planet.

Nekdanji premier verjame, da Slovenija potrebuje liberalno stranko, kot je SMC. "Ocenjujemo, da populisti niso prevladali kar je najbolj pomembno. Še posebej me veseli, da je skupina Alde nekoliko pridobila," je še dodal Cerar.

Mesec: Rezultat je slab oziroma pod pričakovanji

Razočaranja pa ne skrivajo v Levici, ki ji preboj v Evropski parlament ni uspel. Koordinator stranke in kandidat za evropskega poslanca Luka Mesec je ocenil, da je rezultat slab oziroma pod pričakovanji: "Mislim, da smo imeli dober program, ki je kazal na to, kako Evropo narediti bolj socialno, demokratično in ekološko. Zakaj to sporočilo ni bilo slišano pred volivci, bo pokazala evalvacija."

Mesec: Rezultat je slab oziroma pod pričakovanji. Video: Planet.

Razočarana je tudi nosilka liste Levice Violeta Tomić. "Razočaranje je zagotovo prisotno. Vse raziskave so kazale boljši rezultat. Ne vem, kje se je zalomilo," je dejala Tomićeva.

Razočarana je tudi nosilka liste Levice Violeta Tomić.

Bratuškova: Že s tem, ko smo razkrili, kdo je nosilka liste, smo bili zmagovalci

Brez evropskega poslanca je ostala tudi stranka SAB pod vodstvom Alenke Bratušek.

Brez evropskega poslanca je ostala tudi stranka SAB pod vodstvom Alenke Bratušek. "Že s tem, ko smo razkrili, da je Angelika Mlinar nosilka naše liste, smo bili zmagovalci teh volitev. Pokazali smo, da je naša stranka proevropska, dali smo na razpolago najboljšo možno kandidatko, ampak volivke in volivci imajo vedno prav. Sicer pa je to za našo stranko ena stopnička na poti v prihodnost," je ocenila Bratuškova.



