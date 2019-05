Odprla so se volišča za glasovanje na evropskih volitvah

Ob 7. uri se je po državi odprlo nekaj več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci izbirali osem poslancev, ki bodo Slovenijo v prihodnjem petletnem mandatu zastopali v Evropskem parlamentu. Glas je mogoče oddati do 19. ure, ko se zaprejo volišča, dotlej pa še vedno velja volilni molk. Kako so se volivci odločili, bo znano šele pozno zvečer.

Glasovanje bo do 19. ure potekalo na 3005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Še vedno velja volilni molk

Danes ima 1.610.705 volilnih upravičencev priložnost, da med 103 kandidati s 14 list izbere osem poslancev, ki bodo Slovenijo zastopali v Evropskem parlamentu.

Volivci so na dom že prejeli obvestila o volišču in dnevu glasovanja, na volišče pa morajo prinesti osebni dokument. Na volišču bo volivec prejel glasovnico z navodilom, kako glasovati: obkrožiti mora zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata.

Vse do zaprtja volišč velja volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali katero od list. Prijave kršitev volilnega molka je mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Po zaprtju volišč pa bo treba na objavo prvih delnih neuradnih izidov počakati vse do 23. ure, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v EU. Ker pa bodo volilni organi do tedaj predvidoma prešteli vse glasovnice, bodo izidi, ki bodo pokazali sliko odločitve volivcev, znani takoj po 23. uri. Državna volilna komisija pa bo čez dan sporočila tudi podatke o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure.

Dan po volitvah bodo izidom glasovanja prišteli tudi glasove, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 3. junija. Postopek ugotavljanja končnega uradnega izida volitev pa mora biti končan do 14. junija.