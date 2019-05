Zakaj bodo rezultati znani šele ob 23. uri, čeprav bodo prešteti že dve uri prej? #video

V nedeljo bodo v Sloveniji potekale in v številnih drugih državah potekale evropske volitve. Slovenci se bomo na njih odpravili četrtič, v letu in pol pa bo to že peto odločanje.

Super volilno obdobje se je začelo s predsedniškimi volitvami konec leta 2017, nato je maja 2018 sledil ponovljen referendum za drugi tir, v juniju smo imeli parlamentarne volitve, zadnjič pa smo se na volišča odpravljali konec lanskega leta, ko smo izbirali nove župane v 212 občinah.

Ob 23. uri zaradi direktive EU

Direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko bo z ekipo v nedeljo delal pozno v noč. Foto: STA Na evropskih volitvah se bo 14 strank potegovalo za osem sedežev. Uradni rezultati bodo po besedah direktorja Državne volilne komisije (DVK) Dušana Vučka znani dve minuti po 23. uri. Tako veleva evropska direktiva, ki določa, da se rezultati lahko objavijo po tem, ko se zapre zadnje volišče. To je v naši sosedi Italiji.

"Ob 21. uri bo rezultat že znan, vendar ne bo javno objavljen," razlaga Vučko.

Skupno bo sodelovalo 20 tisoč ljudi

Volitve v evropski parlament, kjer za zdaj še vedno sedi 751 poslancev, so se v Veliki Britaniji in na Nizozemskem začele že v četrtek, v veliki večini držav pa bodo v nedeljo.

Izvedba evropskih volitev se po besedah Vučka ne razlikuje veliko od državnozborskih. Največja razlika je v preferenčnem glasu, ki ga na preostalih volitvah ne poznamo. Skupno bo na njih sodelovalo okrog 20 tisoč ljudi.

DVK po zapletu v Kopru podal dva predloga

Na zadnjih volitvah, ko so v nekaterih občinah v drugem krogu izbirali župane, je največ prahu dvignil zaplet v Kopru, kjer so se rezultati pozno večer večkrat spremenili. Najprej so šele pozno zvečer prišteli glasove s predčasnih volitev, nato pa se je rezultat spremenil še zaradi pritožb obeh kandidatov, saj so na enem od volišč ponovili štetje.

Na županskih volitvah v Kopru je Aleš Bržan za las premagal dolgoletnega župana Borisa Popovič. Foto: STA

DVK je po tem ministrstvu za javno upravo predlagal dve rešitvi.

"Prvo, da se v primeru občinskih komisij uredi tako, kot je za državne volitve, da je predsednik občinske volilne komisije imenovan izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo," razlaga Vučko in drugo, da "DVK prevzame lokalne volitve, kar pomeni, da bi se morali kadrovsko okrepiti". A za dialog z ministrstvom za javno upravo na temo zakona o lokalnih volitvah bo čas po končanih evropskih volitvah, poudarja Vučko. Še pred tem je v vrsti za spremembe zakonodaja parlamentarnih volitev, kjer je ustavno sodišče v odločenih delih ugotovilo neskladje z ustavo.

Predsednike okrajnih volilnih komisij tudi v občinske komisije

Vučko ob tem dodaja, da zapletov ni mogoče povsem izključiti, vendar bi bilo priporočljivo, da bi bili predsedniki 88 okrajnih volilnih komisij lahko sočasno tudi predsedniki v katerih od 212 občinskih komisijah. "Ker so bolj usposobljeni in sodelujejo na večjem številu volitev ter referendumih. Volitve niso kot vožnja s kolesom, ki se ga enkrat naučiš voziti in potem to obvladaš, ampak je treba osveževati znanje," pojasnjuje Vučko.

Skupno bo po Evropi o novi sestavi evropskega parlamenta, ki bo po odhodu Velike Britanije štel 705 sedežev, odločalo več kot 400 milijonov volilnih upravičencev. Čeprav gre za evropske volitve, imajo nekatere države nekaj svojih pravil. Tako so se v nekaterih državah (VB in Nizozemska) že odpravili na volišča, na Češkem bodo lahko volili dva dni, v Avstriji in na Malti pa bodo o potnikih v Bruselj odločali volivci od 16. leta.