Romuni derejo na volišča, bruseljska policija lovi protestnike Rumenih jopičev #video

V tujini naj bi živelo okrog štiri milijone Romunov. Bolj kot volitve 33 evropskih poslancev sta izseljence na volišča verjetno pritegnila dva referenduma o sporni pravosodni reformi socialdemokratske vlade, ki ju je sklical desnosredinski predsednik Klaus Iohannis. Ta je reformo označil za napad na pravosodje.

Danes tako volivci odgovarjajo na dve referendumski vprašanji. Prvo sprašuje volivce, ali podpirajo prepoved pomilostitve za kazniva dejanja, povezana s korupcijo, drugo pa ali podpirajo prepoved izrednih odlokov, s katerimi se spreminja kazenske sankcije, je danes STA povzela poročanje francoske tiskovne agencije AFP. Referenduma se mora udeležiti 30 odstotkov volilnih upravičencev.

Desnosredinski predsednik Klaus Iohannis je zaradi spora s socialdemokratsko vlado sklical dva referenduma, vezana na pravosodno reformo. Foto: Reuters

V Romuniji bi današnji dogodki lahko krojili usodo države, je po poročanju STA nedavno dejal analitik Cristian Tudor Popescu. Če vladajoči socialisti in njihovi liberalni koalicijski partnerji Alde kljub vsem napadom na pravno državo in pravosodni sistem na volitvah ne bodo prejeli zaušnice v obliki nižje podpore, bi bilo lahko leto 2019 zadnje, ko bodo v Romuniji potekale svobodne volitve, je STA povzela njegovo izjavo.

Posnetek izpred romunskega veleposlaništva v Londonu:

Bruseljska policija lovi rumene jopiče

Na zadnji dan evropskih volitev je v Bruslju gibanje Rumeni jopiči, ki izvira iz sosednje Francije (tam sicer zaradi nasilja izgublja podporo), pripravilo protestni shod.

Policisti so nad protestniki uporabili solzivec, več protestnikov so tudi pridržali. Posnetek spodaj.

BELGIQUE - Manifestation sauvage en cours de plusieurs #GiletsJaunes : la police tente de les rattraper. pic.twitter.com/Dj2VYV2LtI — Clément Lanot (@ClementLanot) May 26, 2019

Kako polna so volišča po Evropi?

Poleg Romunije tudi nekatere druge evropske države beležijo povišano udeležbo na evropskih volitvah.

V Estoniji, kjer imajo spletne volitve, je do 15. ure glas oddalo 34 odstotkov volivcev. Visoka udeležba je tudi na Madžarskem, kjer je do 15. ure glas oddalo 30,5 odstotka volivcev, in na Cipru z 29-odstotno udeležbo.

V Franciji je do 12. ure volilo dobrih 19 odstotkov upravičencev. Pri nas je, kot pišemo v članku Evropske volitve: najbolj pridni volivci v Tolminu, najmanj v Šmarju pri Jelšah, številka precej nižja: 11 odstotkov do 11. ure.

#Hungary has already surpassed its (very low) 2014 voter turnout figure, as of 3pm. They're up to 30.5%. Latest European-wide figures here. #EP2019 pic.twitter.com/HD7cFoQnCV — Ryan Heath (@PoliticoRyan) May 26, 2019

V Avstriji slavijo konzervativci

S tem, ko se nedeljsko popoldne preveša v večer, se začenjajo objae rezultatov vzporednih volitev. Kot je znano, bodo pravi rezultati objavljeni ob 23. uri.

V sosednji Avstriji vzporedne volitve kažejo, da je zmagala konzervativna ÖVP, kar je zanje obliž na rane po nedavnem razpadu koalicije s svobodnjaki (FPÖ) zaradi afere Ibiza. Svobodnjaki so jo slabše odnesli, saj so končali na tretjem mestu s 17,5 odstotka glasov. Tako so drugo mesto prepustili socialdemokratski stranki (SPÖ), ki je dobila 23,5 odstotka.

Po tej oceni naj bi konzervativci dobili sedem sedežev v Evropskem parlamentu, socialdemokrati pet, svobodnjaki tri. Še dva sedeža naj bi prpadla Zelenim, eden pa liberalni stranki Neos.