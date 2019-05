Na volišča več Slovencev kot pet let nazaj #vŽivo

Od 7. ure zjutraj do 19. ure je 1,6 milijona volivcev na nekaj več kot tri tisoč voliščih odločalo, kateri od 103 kandidatov bodo zasedli osem poslanskih stolčkov v Evropskem parlamentu.

Kako so se volivci odločili, bo znano šele po 23. uri - torej štiri ure po zaprtju volišč. Zakaj, si preberite tukaj.

Predvolilne napovedi in raziskave, objavljene na zadnji dan volilne kampanje, so kazale na zmago skupne liste SDS in SLS, ki bo najverjetneje dobila dva ali tri poslanske mandate. Na drugem in tretjem mestu si vsaj en poslanski sedež lahko obetata LMŠ in SD, preostala poslanska mesta pa bi po nekaterih napovedih najverjetneje pripadla NSi, Levici in DeSUS.

Spodaj iz minute v minuto spremljamo dogajanje pred objavo rezultatov. Kako so volili po drugih državah Evropske unije (EU), lahko spremljate tukaj.