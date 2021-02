Proizvajalci cepiv: do poletja se bodo lahko cepili vsi Američani

Predstavniki ameriških farmacevtskih podjetij Pfizer, Moderna in Johnson & Johnson so v torek v ameriškem kongresu zagotovili, da bo cepiva proti novemu koronavirusu do poletja več kot dovolj za cepljenje vseh prebivalcev ZDA. Ankete sicer kažejo, da se več kot 30 odstotkov Američanov proti novemu koronavirusu sploh ne namerava cepiti.

Pfizer in Moderna naj bi do konca marca dobavila 220 milijon odmerkov cepiva. Kmalu bo zeleno luč pristojnih organov dobilo tudi cepivo Johnson & Johnsona, ki zagotavlja zaščito pred novim koronavirusom že z enim samim odmerkomm, ne dvema, kot to velja za cepivi Pfizerja in Moderne. Johnson & Johnson zagotavlja, da bo do konca marca dostavil 20 milijonov odmerkov cepiva, poroča STA.

Pfizer in Moderna do poletja napovedujeta dobavo vsak po 300 milijonov odmerkov, Johnson & Johnson pa sto milijonov odmerkov. Do takrat bosta najbrž odobreni tudi cepivi podjetij Novavax in AstraZeneca. Poslovni direktor Pfizerja John Young je zagotovil, da imajo sestavin za proizvodnjo cepiva dovolj in da ne pričakuje težav pri izpolnitvi obljub. Podobno sta zagotovila tudi predstavnika Moderne in podjetja Johnson & Johnson.

Ankete kažejo, da se noče cepiti več kot 30 odstotkov prebivalcev ZDA

V ZDA so do zdaj z najmanj enim odmerkom Pfizerja in Moderne cepili 44 milijonov ljudi, kar je približno 14 odstotkov prebivalcev. Za ustavitev širjenja pandemije je treba cepiti od 70 do 80 odstotkov ljudi. Poročil o kakšnih hujših stranskih učinkih ni, vendar ankete kažejo, da se več kot 30 odstotkov prebivalcev ZDA ne želi cepiti.

V državi se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo 28,26 milijona ljudi, zaradi bolezni covid-19 pa jih je umrlo več kot 502.500. Ameriška Univerza Johnsa Hopkinsa je v torek naštela 56 tisoč novih okužb, umrlo pa je 1.400 bolnikov z boleznijo covid-19. Epidemija se v ZDA sicer umirja. V New Yorku so po letu dni spet dovolili prisotnost gledalcev v dvoranah Barclays Center in Madison Square Garden za ogled tekem košarkarske lige NBA in hokejske lige NHL. Obisk je omejen na deset odstotkov kapacitet.