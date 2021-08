Prevrnjen kombi s tridesetimi migranti, deset mrtvih #video

Nesreča v južnem Teksasu na avtocesti 281 v mestu Encin se je zgodila okoli 16. ure po tamkajšnjem času, približno 80 kilometrov severno od McAllena, je medijem sporočil načelnik teksaškega oddelka za javno varnost Nathan Brandley.

Kombi je trčil v kovinski drog, umrlo je devet potnikov in voznik, je še dejal Brandley. Preostalih dvajset migrantov so odpeljali v lokalne bolnišnice, nekateri med njimi so v kritičnem stanju, še poročajo tuji mediji.

#BREAKING: on the scene of an accident that happened at 4pm today north bound on 281 in Encino, Texas. 30 people in the van, 10 have been confirmed dead. #DPS believes they are undocumented immigrants. https://t.co/zwy9eDUqf3 pic.twitter.com/s9C8hiTbLP