Tragična nesreča na Hrvaškem: rešilec na nujni vožnji zletel v jarek, umrli medicinska sestra in pacientka

Na Hrvaškem pri naselju Suhopolje se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena reševalno vozilo na nujni vožnji in voznik osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola. Zaradi hudih poškodb sta umrli medicinska sestra in pacientka, dva človeka sta poškodovana.

Rešilni avtomobil je prehiteval avtomobil, ko je ta zavijal levo. Po trku je avtomobil obstal na cestišču, reševalno vozilo pa je zletelo v obcestni jarek, trčilo v betonski most in se prevrnilo na bok, poročajo hrvaški mediji.

V reševalnem vozilu, ki je bilo takrat na nujni vožnji, so bili štirje ljudje, ki so jih prepeljali v Splošno bolnišnico Virovitica. 42-letni voznik reševalnega vozila je huje poškodovan, 39-letnica pa lažje. Medicinska sestra in pacientka sta v bolnišnici umrli zaradi poškodb, so sporočili s Policijske uprave Virovitica-Podravina. V nesreči je umrla 57-letna medicinska sestra, sicer tašča župana Bjelovarsko-bilogorske županije Marka Marušića

44-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola, v krvi je imel 1,16 promila alkohola, jo je odnesel brez poškodb.

'Čula sam strahovit udarac, brzo sam istrčala van. Razbijali smo stakla, prizor je bio stravičan'https://t.co/1fhPVh7Kqd pic.twitter.com/eR5MhWUtNW — 24sata (@24sata_HR) August 3, 2021

Občinsko državno tožilstvo v Virovitici bo zoper 44-letnega voznika vložilo kazensko ovadbo.