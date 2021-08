Tragedija na Češkem: trčila vlaka, dva mrtva, 38 poškodovanih, enega človeka pogrešajo

V bližini češkega mesta Domažlice v vasi Milavče približno 140 kilometrov jugozahodno od Prage sta trčila potniška vlaka. Dva človeka sta umrla, 38 je poškodovanih, sedem potnikov je v kritičnem stanju, je potrdila češka policija.

V nesreči, ki se je zgodila okoli 8. ure, sta trčila hitri vlak, ki je bil iz Münchna na poti v Prago, in potniški vlak. Hitri vlak naj bi po prvih informacijah prevozil signal za ustavljanje, kar je na Twitterju zapisal tudi češki minister za promet Karel Havlicek.

#Czech 🇨🇿 :Two people died in a train collision near Domažlice, seven are in critical condition, 31 are out of danger. Four helicopters are encroaching, the Germans will help. https://t.co/d88fkBkjbo