Svetovni prvak v Zagrebu trčil z BMW: trepetal je vse do cilja #video

Svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota) je na Hrvaškem v zadnji tekmovalni dan zapeljal kot vodilni voznik v skupnem seštevku. Le deset sekund je ločilo prve tri voznike, poleg Ogierja še Elfyna Evansa (Toyota) in Thierrya Neuvilla (Hyundai). Že navsezgodaj zjutraj, potem ko je zapustil servisno cono in se prek Zagreba odpravil proti štartu prve hitrostne preizkušnje (Bliznec pod Sljemenom na severu mesta) je doživel nepričakanovo dramo.

Video - kako Ogier odpelje s kraja nesreče

Ogier zavil desno, Hrvat ga je prehiteval po desni strani

Na široki aveniji je peljal relativno počasi in kot lahko vidimo na zgornjem videu, je nato nenadoma zamenjal prometni pas in zapeljal desno. S posnetka se zdi, da smernika ni vklopil. V istem trenutku ga je s precej višjo hitrostjo in dokaj objestno po desni strani nameraval prehiteti voznik BMW-ja serije 1. Ker je Ogier zavil desno, je Hrvat priletel v desni bok Ogierjevega dirkalnika. Francoz je ustavil, prišli so policisti, toda nekaj minut pozneje se je svetovni prvak odpeljal naprej proti prvi nedeljski hitrostni preizkušnji (zanjo ima vnaprej natančno predpisan čas štarta) in s Hrvatom ter policisti pustil enega izmed vodilnih operativcev Toyotine ekipe Jarma Lehtinena.

Za zdaj še ni znano, ali bo Ogierja, ker je odpeljal naprej s prizorišča, pričakala dodatna naknadna kazen. Zaradi poškodovanega vozila je moral sovoznik Julien Ingrassia nositi očala, Ogierja je pripetljal očitno tudi nekoliko spravil s tira in na naslednjih preizkušnjah ni bil več tako hiter kot smo od njega pričakovali.

Sebastien Ogier spet vodi v skupnem seštevku, v navezi z Evansom pridno skrbita tudi za zalogo točk Toyotine tovarniške ekipe. Japonci so na Hrvaškem že na prvi preizkušnji izgubili Kalleja Rovanpero. Foto: Red Bull

Thierry Neuville se je spet pokazal kot velik borec in odličen voznik na asfaltni podlagi. Pri Hyundaiju je manj od pričakovanega pokazal le predlanski svetovni prvak Ott Tanak. Foto: Red Bull

Cel reli dolg dobrih 1.200 kilometrov, od tega dve tretjini po etapah v vsakdanjem prometu

Dogodek je le pokazal kako nepredvidljiv in kompleksen šport je reli. Ta se sicer odloča na hitrostnih preizkušnjah, ki so za ostali promet zaprte. Toda vmesna pot vodi posadke prek etap v vsakdanjem prometu. In teh etap je bilo zadnje dni v Zagrebu za okrog 900 kilometrov, temu pa prištevamo še 300 kilometrov pravih hitrostnih preizkušenj. Reli se vselej dobi šele v zadnji časovni kontroli relija, navadno na ciljni rampi. Tudi tam bi bilo z napačnim vstopom v časovno kontrolo mogoče izgubiti prvo mesto.

Odločalo je zadnjih 14 kilometrov v Kumrovcu

Ogier je vodstvo izgubil na 18. hitrostni preizkušnji, ko ga je z odličnim časom prehitel moštveni kolega Evans. Pred zadnjo preizkušnjo je imel Valižan 3,9 sekunde prednosti pred Ogierjem, Neuville je zaostajal za osem sekund. Zadnja hitrostna preizkušnja v Kumrovcu, spet pred nepreglednimi množicami obiskovalcev, je imela še dodatno težo. Pet najhitrejših voznikov se je potegovalo še za dodatne točke in to je le še začinilo dramatičen razplet hrvaškega relija v skupni razvrstitvi.

V zadnjih 14 kilometrih so prvi trije napadli na vso moč. Neuville je naredil napako in izgubil možnost za zmago. Tudi Ogier je za hip izgubil oblast nad avtomobilom, a ga mojstrsko ujel in postavil najboljši čas. Evans je izgubljal, a dobro branil skupno vodstvo. Toda ko ga je v zadnjem ovinku rahlo odneslo, je v skupnem seštevku Ogierju zmaga pripadla za zgolj šest desetink sekunde. In to po 300 kilometrih neizprosnega dirkanja.

Rezultati - Croatia Rally 2021



1. Ogier-Ingrassia (toyota yaris WRC) 2:51:22,9

2. Evans-Martin (toyota yaris WRC) + 0:00,6

3. Neuville-Wydaeghe (hyundai i20 WRC) + 0:08,1

4. Tanak-Jarveoja (hyundai i20 WRC) + 1:25,1

5. Fourmaux-Jamoul (ford fiesta WRC) + 3:09,7

6. Katsuta-Barrit (toyota yaris WRC) + 3:31,8

7. Greensmith-Patterson (ford fiesta WRC) + 3:58,8

8. Breen-Nagle (hyundai i20 WRC) + 4:28,2

9. Ostberg-Eriksen (citroen C3 rally2) + 10:00,8

10 .Suninen-Markkula (ford fiesta rally2) + 10:29,3

Darko Peljhan in Matej Čar sta bila najvišje uvrščena med štirimi slovenskimi posadkami. Foto: Škoda

Peljhan ob tridesetletnem jubileju dirkanja prav trideseti

Reli so uspešno končale tudi vse štiri posadke iz Slovenije. Trideseta skupno in petnajsta v razredu RC2 sta bila Darko Peljhan in Matej Čar (škoda fabia rally2). Dve mesti za njima sta reli končala Aljoša Novak in Jaka Cevc (škoda fabia rally2), ki sta imela v prvem delu relija veliko težav s praznimi pnevmatikami in sta zato tudi izgubila več minut. V cilju v Kumrovcu sta bila po zaključenem najtežjem reliju do zdaj več kot zadovoljni tudi posadki Grega Premrl - Gregor Brešer (toyotas GT 86) in Primož Brazda - Primož Tavčar (ford fiesta rally4). Premrl je bil v razredu RC4 osmi, Brazda pa enajsti.