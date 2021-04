Slavna Francozinja in Slovenci, ki ji neposredno poročajo #foto

Med najbolj slavnimi udeleženci relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem je Michele Mouton. Tista ženska, ki je do zdaj edina zmagala na reliju za svetovno prvenstvo, kot vodja varnosti vodi številno ekipo. V njej so tudi številni Slovenci. Štirje že v predvozilih s pomembnimi nalogami, več kot sto sodnikov bo tudi ob hitrostnih preizkušnjah. Dve bosta celo povsem "slovenski".

Take ceste čakajo danes zjutraj na 65 posadk, ki bodo nastopile na hrvaškem reliju za SP. Foto: Gregor Pavšič Na avtomobilskih športnih tekmovanjih je najpomembnejša varnost, in sicer tako za tekmovalce kot tudi vse obiskovalce. Področje varnosti je v rokah legendarne Michele Mouton, do zdaj edine ženske zmagovalke relija za svetovno prvenstvo. Francozinja, danes že sivolasa 69-letna dama, je še vedno močno vpeta v reli na najvišji ravni. Na hrvaškem reliju za svetovno prvenstvo je njena beseda zadnja. Ko da zeleno luč za izvedbo hitrostne preizkušnje in ko torej oceni, da so razmere v skladu s predvidenimi v varnostnem načrtu, gre lahko na cesto prvi tekmovalni avtomobil. Moutonova je neposredno povezana z Nicolasom Klingerjem, nekdanjim vrhunskim sovoznikom v reliju, ki v vodstvu dirke prek velikih zaslonov ves čas spremlja premike vseh uradnih vozil na tekmovanju.

Predvozilo z oznako OO z dvema slovenskima zastavama. Foto: Gregor Pavšič

Med najpomembnejšimi pomočniki Francozinje na trasi relija sta ta konec tedna tudi Slovenca Metod Kurent in Matjaž Korošak. Oba nekdanja državna prvaka v reliju med sovozniki, ki tokrat vozita škodo kodiaq s številko 00. Sta torej predtekmovalca in še zadnja med tistimi, ki imata neposredno nalogo preveriti stanje na cesti. Sta zadnje vozilo organizatorja, opremljeno z radijskimi sprejemniki in povezano z Moutonovo.

Slovenca gresta na progo okrog 20 minut pred prvim tekmovalnim avtomobilom, za njima pa nato le še "tekmovalni" predvoznik Nenad Lončarić. Ta pelje že kot pravi tekmovalec, resda z enim očesom tudi še kaj preveri, a vozi hitro in drugače kot varnostni predvozniki. Zato je ocena Kurenta in Korošaka še toliko pomembnejša.

“Nič ni prepuščeno naključju, zato je treba vse zelo podrobno preveriti,” pravi Metod Kurent, ki vozi “slovensko” predvozilo. Foto: Gregor Pavšič

Michele Mouton v Zagrebu opravlja vlogo FIA delegata za varnost. Foto: Gregor Pavšič

Moutonova je ves čas v stiku tako z vsemi predvozili kot tudi s sodelavci v vodstvu relija, kjer ji pomagajo še s podatki iz GPS sledenja. Foto: Gregor Pavšič

Dve hitrostni preizkušnji sta "slovenski": ob trasi več kot sto sodnikov iz Slovenije

Čeprav tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva gostijo Hrvati, so Slovenci v njegovo izvedbo močno vpleteni. Na Hrvaško je prišlo 117 športnih funkcionarjev in sodnikov, ti so člani devetih različnih klubov. Štirje delajo tudi na področju vodstva dirke, preostali pa skrbijo za nemoteno izvedbo posameznih hitrostnih preizkušenj. Kar dve bodo izpeljali le slovenski funkcionarji in sodniki, ki sicer navadno svoje delo opravljajo na prireditvah slovenske panožne zveze AŠ2005, na še dveh pa bodo pomagali v manjšem deležu.

Vsaj iz vidika športnih funkcionarjev in sodnikov bosta povsem "slovenski" hitrostni preizkušnji Jaškovo–Mali Modruš Potok in sobotna Stojdraga–Gornja vas. Ta poteka v neposredni bližini slovensko-hrvaške državne meje. Prva je dolga 10,1 in druga 20,7 kilometra.

Daniel Blažinič (levo) in Miran Krušnik prav tako opravljata varnostne naloge in bosta prevozila celotno traso relija. Foto: osebni arhiv

Dve hitrostni preizkušnji bodo v celoti izpeljali sodniki in športni funkcionarji iz Slovenije. Foto: osebni arhiv

"Vajeni smo takega dela, a to je vendarle višja raven, vsa komunikacija poteka tudi v angleščini. V sredo smo imeli sestanek z Michele Mouton in se nato odpravili prevozit vso traso relija. Med tekmovanjem napak in nejasnosti ne sme več biti," pravi Daniel Blažinčič, ki je sicer tudi vodja organizatorjev relija v Velenju. V avtomobilu mu dela družbo Miran Krušnik, opravljata pa naloge vozila Safety Car 2. To je predzadnje od skupno petih varnostnih vozil. Eno uro pred prvim dirkalnikom se odpravita na hitrostno preizkušnjo in njuna naloga je povsem operativna.

"Ko se peljeva čez preizkušnjo, morajo vsi sodniki stati. Če je vse v redu, eden od dvojice pokaže dvignjen palec. Če potrebuje kakršnokoli pomoč, nama pokaže prekrižani roki. Tako vem, da se moram ustaviti. Tisti sodniki, ki imajo radijsko povezavo, morajo to nakazati z mahanjem rdeče zastave. V cilju o videnem poročava vodji varnosti, torej Moutonovi," je še razložil Blažinčič.

Sodniška mesta so označena, prav tako tista mesta z radijsko povezavo. Foto: Gregor Pavšič

Škoda octavia RS za vozilo, v katerem po trasi vozijo Michele Mouton. Foto: Gregor Pavšič

Moutonova, ki tu spremlja Toyotin dirkalnik, je v karieri dobila štiri relije za svetovno prvenstvo. Sredi osemdesetih let je sicer s koncem skupine B tudi prenehala resneje nastopati kot voznica. Foto: Gregor Pavšič