Zakulisje v Zagrebu: na ta spektakel odhaja tudi mnogo Slovencev

V Zagrebu je vse nared za tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva. V času epidemije covid-19 je marsikaj drugače, kot bi bilo sicer; servisna cona je hermetično zaprta, pogovori z zvezdniki potekajo prek Zooma, toda v svojem bistvu so Hrvati pripravili izjemno težko dirko. Uradne prepovedi za obisk gledalcev ob progi ni, ti pa bodo morali v naravi spoštovati medsebojno razdaljo in se izogibati večjim skupinam.

Zaradi epidemioloških razmer promocije dogodka v Zagrebu ni skrajno veliko, saj organizatorji obiskovalcev ob traso aktivno ne smejo vabiti. Foto: Gregor Pavšič Hrvaški organizatorji pod vodstvom Daniela Šaškina so že lani priskočili na pomoč promotorju in organizaciji FIA, ko je bila izvedba relijev na najvišji ravni sredi epidemije še posebej velik zalogaj. Čeprav so morali dogodek pripraviti na hitro, so sestavili izjemno težko traso 20 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 300 kilometrov. Te so mešanica mnogih preteklih asfaltnih relijev, konfiguracije cest so izjemno raznovrstne in hrvaški reli bo povsem upravičil status svetovnega prvenstva. Temu je treba dodati še aktiven urnik od jutra do večera in več kot 900 kilometrov vmesnih etap. Ne bi bili daleč od resnice, če bi zapisali, da bo z zahtevnostjo celo presegel pričakovanja. Kot smo zapisali že marca, ko smo se po trasi relija vozili s toyoto yaris GR, bo ta reli nadgradil resnično najbolj kakovostne voznike, tiste pogumne, iznajdljive in predvsem zelo prilagodljive.

"Uh, kaj naj rečem. Sem poln vtisov in ta reli nam bo res prinesel veliko raznovrstnih odsekov. Nekateri so izjemno hitri, veliko bo tudi skokov. Na nekaterih prevojih je kar težko oceniti, ali bomo tam skočili ali ne. Pazljivi bomo morali biti, saj so pri teh skokih ceste ozke in tudi naslednji ovinki nato hitro sledijo. Vsekakor bo to reli brez počivanja. Že druga hitrostna preizkušnja v petek bo velik test za vse nas," nam je včeraj prek računalniškega zaslona povedal svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota), ki na tovrstnih relijih vselej spada med glavne favorite.

Udeleženci relija so v zadnjih dveh dneh opravili ogled proge. Nihče ni imel podatkov iz prejšnjih let in tudi tovarniške posadke so ogled začele s praznim listom papirja. Prek vsake hitrostne preizkušnje so se lahko zapeljale le po dvakrat in še to s hitrostjo le do 80 kilometrov na uro.

Ogled oziroma "popis" namreč poteka v rednem prometu. Ob prvem prehodu voznik in sovoznik zapišeta oznake ovinkov, jih nato še enkrat pregledata in s tem je ogled končan. Čeprav se nadaljuje tudi zvečer v hotelu s pregledovanjem posnetkov s kamer, so ti zapiski ključna podlaga za vožnjo na polno v 300 dirkaških kilometrih tega relija.

"Včeraj je trajal popis 12, danes pa 11 ur," je povedal Thierry Neuvile (Hyundai), prav tako eden glavnih favoritov. Ker je Zagreb veliko mesto in popoldne proti središču pogosto nastane prometna gneča, je na virutalno druženje prispel s petnajstminutno zamudo. Belgijec bo šel v petek na progo drugi, in sicer takoj za vodilnim v svetovnem prvenstvu, komaj 20-letnim Kallejem Rovanpero (Toyota). Na cesti bo očitno veliko kamenja in blata, dirkači bodo "kradli" ovinke in verjetno bodo morali tudi najboljši s seboj voziti po dve rezervni pnevmatiki.

"Ne morem izpostaviti nobene ključne preizkušnje, vse bodo zelo pomembne. Res je veliko slepih ovinkov, prevojev, izboklin. Že v petek na drugi preizkušnji nas čaka prvi zelo resen test," je dodal Neuville.

Letos je na relijih svetovnega prvenstva marsikaj drugače, kot smo bili vajeni nekoč. Ob sredah popoldne so bila v navadi druženja tovarniških voznikov s sedmo silo, ta pa so zdaj postala omejena le še na virtualne pogovore prek aplikacij, kot sta Zoom in Teams. Dostopa do servisnih prostorov ni več.

V Zagrebu se ob aveniji Većeslava Holjevca bohoti servisna cona s številnimi tovornjaki in velikimi konstrukcijami za servis tovarniških ekip, ki pa bo letos za obiskovalce ostala zaprta. To je bil eden prvih ukrepov organizatorjev proti širjenju epidemije covid-19, prav tako so odpovedali obe kratki hitrostni preizkušnji v Zagrebu. Toda uradne prepovedi obiska hitrostnih preizkušenj za obiskovalce ne bo. Organizatorji so v posebni izjavi za javnost le zaprosili, da vsi nosijo zaščitne maske, da naj stojijo poldrugi meter narazen in da naj se na enem mestu ne zbira več kot 25 ljudi. Nihče torej privržencem avtomobilskega športa ne bo omejil možnosti za izlet v naravo in preživetja nekaj dni na svežem zraku, kar je bil pred desetletji navsezadnje tudi eden največjih čarov relija.

Vsaj za en dan bo na hrvaški spektakel "skočilo" tudi mnogo Slovencev

Ob trasi lahko od jutri do nedelje pričakujemo tudi veliko Slovencev, ki so se morali na reli za svetovno prvenstvo do zdaj odpeljati vsaj do Monaka, Sardinije ali na severozahod Nemčije. Pogoj za povratek v državo brez karantene bo negativni test PCR, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Večina prisotnih, med njimi vsi tujci (razen že preboleli ali cepljeni), je ta test za prihod na reli že morala opraviti. Bil je tudi neposredni pogoj za prevzem novinarske akreditacije.

Sicer pa so slovenske barve močno zastopane tudi pri organizaciji relija. Na dogodku namreč sodeluje 117 športnih funkcionarjev in sodnikov iz devetih različnih slovenskih avtomobilskih klubov. Povsem v slovenski režiji bodo izpeljali dve različni hitrostni preizkušnji. Po več letih bo slovenska zastava plapolala tudi v uradni konkurenci svetovnega prvenstva. Na štartu bodo štiri posadke iz Slovenije: Novak-Cevc (škoda fabia rally2), Peljhan-Čar (škoda fabia rally2), Premrl-Brešer (toyota GT 86) in Brazda-Tavčar (ford fiesta rally4).

"Težko najdem besede, kako težka in raznovrstna dirka nas čaka. Toliko je vseh sprememb, menjav ritma, tudi oprijema podlage. Že zdaj je na cesti veliko kamenja, peska in blata. Resnično je reli vreden svetovnega prvenstva in ker bo ritem visok, enako tudi hitrosti, bo to tudi boj za preživetje," je po ogledu trase relija povedal Aljoša Novak. Hrvaških posadk je šest, nekatere med njimi bodo vozile dirkalnike iz Slovenije. Žal pike na i svoji dolgoletni karieri ne bo mogel postaviti Niko Pulić; voznik iz Dubrovnika je želel najeti celo dirkalnik WRC, a je v zadnjem tednu (v težji obliki) zbolel prav za covid-19.

Reli se bo s ceremonijalnim štartom začel danes zvečer, jutri pa bo v okolici Samobora in Jastrebarskega na sporedu prvih osem hitrostnih preizkušenj.

