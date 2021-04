Hrvaški športni dogodek leta tudi v Sloveniji? "Da, zakaj ne!"

Hrvati so se izkazali z organizacijo svojega prvega relija svetovnega prvenstva in zato so že dobili ponudbo za podaljšanje pogodbe ter mesta v koledarju serije WRC. Organizatorji pod vodstvom Daniela Šaškina pa so jasni, da pričakujejo precej višjo finančno podporo države, odprti so tudi za sodelovanje s Slovenijo. Bi skupaj z našo zvezo lahko našli gospodarsko in turistično zanimanje, da skupaj gostimo nekaj sto tisoč obiskovalcev in si obenem porazdelimo organizacijsko ter finančno breme?

Nedavno končani Croatia Rally, tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva, še vedno močno odmeva. Tuji udeleženci so sicer že zapustili Hrvaško, tja pa bi se lahko vrnili že prihodnje leto. Izjemno vzdušje na letošnji prireditvi in hitrostne preizkušnje, polne presenečenj in izzivov, so navdušili tudi najbolj izkušene profesionalce. Reli je postregel z izjemnimi kulisami in tekmovalnim razpletom v zadnjem ovinku, to pa je tudi magnet, kakršnega od relijev na najvišji ravni pričakujeta tako FIA kot uradni WRC promotor.

Foto: Uroš Modlic

Organizacijsko ekipo je vodil Porečan Daniel Šaškin. Nekoč je v domačem mestu organiziral ekshibicijsko dirko in nanjo privabil tudi nekdanjega svetovnega prvaka Juho Kankkunena, leta 2013 je prevzel organizacijo Croatia Rally za evropsko prvenstvo v hrvaški Istri. Letos mu je uspelo združiti vse najboljše iz številnih hrvaških avtomobilskih klubov, da so k izvedbi pristopili skupaj in reli vzeli kot največji hrvaški avtomobilski nacionalni projekt do zdaj. Močno, to je z več kot sto športnimi funkcionarji, so pomagali tudi Slovenci.

Šaškin je uspešno vodil organizacijsko ekipo okrog tisoč ljudi. Tako majhne države, kot je Hrvaška, redko dobijo priložnost gostiteljice tako vrhunske prireditve, zato je treba tako priložnost zgrabiti z obema rokama. Če je treba, tudi z veliko zanosa in zasebnega denarja.

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Na mizi podaljšanje pogodbe in mesto v koledarju WRC

Šaškin je v oddaji na hrvaški nacionalni televiziji povedal, da so mu na sestanku s promotorjem WRC ponudili dve- oziroma triletno pogodbo za organizacijo relija svetovnega prvenstva. Trenutna pogodba je bila tipa 1 + 1. Če odmislimo napet tekmovalni zaključek, so bili na letošnjem reliju najpomembnejši prav neverjetne kulise, vzdušje in zanimanje ljudi. To je potencial, ki bi v obdobju po umiritvi epidemioloških razmer lahko še skokovito narasel. Letošnja dirka je potrdila ves potencial za gospodarstvo in turizem, ki ga prinaša svetovno prvenstvo. To zdaj niso več le teorija, trženjske predstavitve in projekcije izračunov, temveč realne številke prejšnjega konca tedna. Hrvaški hotelirji so bili navdušeni, saj taka prireditev omogoči podaljšanje turistične sezone, več sto tisoč obiskovalcev pa visok neposredni prihodek.

Odmevi



Profesionalni vozniki relija so že po ogledu trase relija o njej govorili v presežnikih, zelo pozitivni pa so bili odzivi tudi po koncu. Hrvati so reli že označili za svoj športni dogodek leta in tam konkurenca ob kolesarski dirki CroRace in teniškem turnirju v Umagu ni majhna. Tretjeuvrščeni Thierry Neuville je hrvaškemu Rdečemu križu podaril štiri tisoč evrov za obnovo bolnišnice, porušene v potresu.



Colin McMaster, leta 1997 soustanovitelj fotografske agencije McKlein in eden od stalnih fotografov na WRC



"Prvič sem bil na Hrvaškem in zato nisem imel najbolj jasne predstave, kaj pričakovati. Videl sem lepo in liberalno državo z zelo gostoljubnimi domačini. In reli je bil neverjeten. Mnogo kolegov me je posvarilo, da bodo hitrostne preizkušnje precej nezanimive na ozkih in v gozdovih skritih cestah. Toda našel sem reli, poln raznovrstnega terena, spremenljivih cestnih podlag, izjemnih kontrastov in atraktivnih skokov. Lahko rečem, da je bil to zame eden od najboljših asfaltnih relijev v karieri. Upam, da bo Hrvaška še naprej gostila reli za svetovno prvenstvo. Rad bi se vrnil; če ne na reli, pa tudi zasebno, na počitnice s svojo družino."

Foto: Red Bull

Državnih 185 tisoč evrov prihodnje leto ne bo več dovolj …

Toda Šaškin je obenem med vrsticami poudaril, da se bo morala zganiti tudi hrvaška država. Letos mu je ta sprva obljubila 7,5 milijona kun (milijon evrov) pomoči. Po rebalansu proračuna, ki je bil predvsem posledica epidemije in prerazporejenih prioritet, je naposled od države dobil 1,4 milijona kun (185 tisoč evrov). To prihodnje leto ne bo več dovolj. Če bi se epidemiološke razmere umirile, bi morali organizatorji veliko dela nameniti območjem za gledalce, jim ponuditi dodatne aktivnosti, poskrbeti za šov in podobno. To resda prinaša še več denarja, a obenem sprva tudi višje stroške.

Daniel Šaškin: Sodelovanje s Slovenijo je še vedno zanimivo

Lani jeseni smo objavili prvi pogovor s Šaškinom o organizaciji relija za svetovno prvenstvo. Že takrat je poudaril željo, da bi pri tej prireditvi aktivno sodeloval s Slovenci in da ga zanima tudi izvedba relija v obeh državah. Ker je nato prišla umestitev v koledar FIE precej na hitro, je bila tudi želja organizacije in promotorja, da se zapletenost priprave zmanjša in da reli poteka znotraj meja ene države. Ker so se Hrvati kot organizatorji in gostitelji več kot očitno izkazali, domnevajo pa, da bi se omejitve zaradi epidemije (tudi s precepljenostjo) do prihodnjega leta že dovolj umirile; se sprašujejo, ali bi bilo tako sodelovanje mogoče v letu 2022.

"Zame je tako sodelovanje prav zagotovo še vedno zanimivo. O tem bi se morali pogovarjati v prihodnjih mesecih. Tudi sicer so se Daniel Blažinčič in vsi sodelujoči športni funkcionarji ter sodniki zelo izkazali in profesionalno opravili svoje delo. S takimi ljudmi je veselje sodelovati," je o možnosti slovensko-hrvaškega sodelovanja za Siol.net povedal Šaškin.

Foto: Red Bull

Foto: Uroš Modlic

Hrvati znajo tudi v odnosih do FIE dobro opravljati naloge lobiranja. Eden od njenih vodilnih funkcionarjev je že leta Zrinko Gregurek in ta je s Šaškinom na prizorišču relija gostil tudi njenega predsednika Jeana Todta. Skupaj so s helikopterjem obiskali nekaj zanimivosti v okolici Zagreba, bili so tudi gosti v družbi Rimac Automobili. Z njimi se je uspelo družiti tudi Radu Raspetu, predsedniku slovenske panožne zveze za avtošport AŠ2005, ki se prav tako zaveda pomena morebitnega sodelovanja pri hrvaškem spektaklu WRC.

"Imel sem priložnost druženja tudi z lastniki promotorja WRC, kar daje vpogled v sliko in zakulisje organizacije takega relija. Če bi Slovenija želela gostiti del tega relija oziroma bi prek državne meje pripeljali vsaj daljšo etapo ali pa celo katero izmed hitrostnih preizkušenj, bo to tudi za nas določen zalogaj. Treba bo zagotoviti finančna sredstva, verjetno nekaj sto tisoč evrov. Vsekakor bom upravnemu odboru AŠ2005 predlagal, da začnemo aktivnosti za tak projekt. Videti bo treba, ali v našem gospodarstvu in turizmu, na primer v velikih mestih, obstaja zanimanje za sodelovanje. Primeri iz Hrvaške in izjemen doprinos lokalnim skupnostim pa govorijo temu v prid," pravi Raspet.

Estonska vlada reliju nameni 2,5 milijona evrov, znane so projekcije organizatorjev na Portugalskem

Organizacijska sodelovanja med državami sicer niso izjema. Švedski reli je zadnja leta delno potekal na Norveškem, sodelovanje pri organizaciji poznamo pri največjih kolesarskih dirkah, tudi pri največjih prvenstvih ekipnih športov z žogo. V primeru hrvaškega relija bi sodelovanje s Slovenijo lahko Hrvatom olajšalo organizacijsko in finančno breme, ki bosta, če upoštevamo bolj prost prihod in obisk gledalcev, še neprimerno večja kot letos.

Svetovno prvenstvo v reliju nikoli ni bilo vezano le na največje trge. Enega od najbolj tradicionalnih relijev je gostila Nova Zelandija, tudi letos sta v koledarju relija v Belgiji in še manjši Estoniji. Toda tam je na primer država organizatorjem namenila 2,5 milijona evrov, ki se bodo po njihovih izračunih povrnili 30-kratno.

Turizem je bil že pogosto eden od največjih pobudnikov in pokroviteljev relijev svetovnega prvenstva. Šaškin je v omenjeni oddaji na HRT spomnil na študijo organizatorjev relija na Portugalskem; v obdobju brez epidemije tak reli neposredno v državni proračun prinese 70 milijonov evrov, še vsaj enkrat toliko pa tudi zaradi trženjskega vpliva oziroma promocije države. Obisk take prireditve lahko privabi tudi blizu milijona obiskovalcev, televizijska slika gre v več kot sto držav in tak doseg naposled znaša do okrog 90 milijonov ljudi.