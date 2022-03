Profesorica matematike in hitra dekleta, tudi tista iz Slovenije

Do zdaj je redkim dekletom uspelo zmagovati na najvišjih ravneh avtomobilskega športa. Nekoč sta izstopali Michele Mouton in Jutta Kleinschmidt, letos je z zmago na prestižnem reliju Monte Carlo na žensko moč v dirkaškem avtomobilu opozorila Isabelle Galmiche, sicer profesorica matematike. V Sloveniji, kjer lovijo nekdanje dosežke Romane Zrnec, je bilo lani na dirkah aktivnih 18 deklet.

Michele Mouton je leta 1982 z Audijem dobila tri relije za SP. Foto: Audi Ženske v avtomobilskem športu. Najbolj je kajpak uspelo Michele Mouton, ki je dobila tri relije za svetovno prvenstvo in bila leta 1982 skoraj svetovna prvakinja. Pred njo je nase opozorila Pat Moss, hči znanega dirkača Stirlinga Mossa, pa tudi Tržačanka Donatella Tominz (zmagovalka relija YU 1973). V kartingu je bila odlična Sophie Kumpen, mama današnjega svetovnega prvaka formule ena Maxa Verstappna. Če izvzameno odlično Jutto Kleinschmidt, leta 2001 zmagovalko relija Dakar, ni nobena ponovila dosežkov Moutonove – danes sivolase 70-letne gospe, ki na relijih za svetovno prvenstvo bdi nad varnostjo. Vsaj do prihoda večini neznane Isabelle Galmiche, ki je letos na reliju Monte Carlo nepričakovano deležna izjemne medijske pozornosti.

Slavje Isabelle Galmiche in Sebastiena Loeba v cilju relija Monte Carlo. Foto: Red Bull

Tamkajšnja zmaga Sebastiena Loeba, resda že 48-letnega šampiona in devetkratnega svetovnega prvaka, je bila resda manjše presenečenje. Toda Loeb je že osemdesetič stopil na najvišjo stopničko in tudi telesno je glede na različne dirkaške aktivnosti še vedno odlično pripravljen – premet nazaj v cilju je naredil enako suvereno kot leta 2004.

Toda Loeb v Monte Carlu ni le prvič zmagal z dirkalnikom, ki ni bil znamke Citroen, to je bila zanj prva zmaga brez sovoznika Daniela Elene. Loebu je zapiske prvič brala sovoznica.

Pred 21 leti je na reliju Dakar kot prva ženska slavila Jutta Kleinschmidt z mitsubishi pajerom. Njen sovoznik je bil Andreas Schulz. Foto: Reuters

Galmiche: " In moje življenje se je vedno vrtelo okoli relijev, vsi moji dopusti, moji konci tedna, vse je namenjeno reliju. Vem, da vsi ne morejo živeti v skladu s svojimi strastmi." Foto: Red Bull

50-letna Galmicheva je imela sicer bogate izkušnje z relijev francoskega prvenstva in na testiranjih je v preteklosti tudi že pomagala Loebu. Spremljevalce je še bolj osupnilo dejstvo, da Francozinja ni nikakršna sovozniška profesionalka, temveč da je po poklicu profesorica matematike. Ne sicer v klasični šoli, temveč v ustanovi za izobraževanje odraslih. Kljub svoji neizkušenosti na svetovnem prvenstvu pa je pogumno prisedla k Loebu in ga brez napake pripeljala do velike zmage. Prvič po letu 1997 in Italijanki Fabriziji Pons je na vrhu relija za SP spet stala sovoznica.

"V istem podjetju sem že 25 let in imam srečo, saj so mi omogočili, da živim svojo strast in mi zagotovili prost čas, ko sem ga potrebovala. Seveda je bilo vse dobro organizirano, a še vedno je bilo to podjetje tisto, ki mi je omogočilo, da sem se udeležila relijev. In moje življenje se je vedno vrtelo okoli relijev, vsi moji dopusti, moji konci tedna, vse je namenjeno reliju. Vem, da vsi ne morejo živeti v skladu s svojimi strastmi. Sama sem pri svojem delu izpolnjena, moja služba mi je zelo všeč, poleg tega pa že leta lahko živim svojo strast, zato je to res odlično," je po uspehu v Monte Carlu povedala Isabella Galmiche.

Posadka Loeb-Galmiche na poti proti zmagi na uvodnem reliju letošnjega svetovnega prvenstva. Foto: M-Sport

Sama je že kot mlada oboževala hitrost in si želela postati voznica relija. Ko je spoznala svojega partnerja Laurenta, je ta ravno vstopal v svet relija in Isabelle je ponudil vlogo sovoznice. Že od leta 1995 opravlja to delo in za seboj ima že več kot 200 relijev. Nekaj časa je sodelovala tudi v Citroënovem programu Formules de Promotion, kar je bila nekakšna mala šola relija. Omogočil ji je, da se je družila z veliko sovozniki, se naučila veliko stvari in opravila veliko relijev v različnih prvenstvih.

"Na nacionalni ravni, kot je francosko prvenstvo, in na regionalnih relijih je veliko žensk. Po drugi strani pa je na najvišji ravni res, da so ženske zelo redke, čeprav ne vem, zakaj. Mislim, da so bile majhne priložnosti tiste, ki so določile mojo življenjsko pot in me pripeljale do tega, da sem končala s Sébastienom Loebom v Monte Carlu. Zato imam veliko srečo."

Asja Zupanc je bila z mitsubishi lancerjem leta 2013 tretja v slovenskem DP v reliju, na eni dirki je končala kot druga. Foto: Gregor Pavšič

Romana Zrnec rada obuja spomine na svoje odlične vožnje v osemdesetih letih.

Lani je na avtomobilskih dirkah v Sloveniji aktivno sodelovalo 18 deklet. Na relijih je kot edina voznica sodelovala Špela Brezič, med sovoznicami pa je kot državna prvakinja med dvokolesno gnanimi dirkalniki Divizije II najbolj izstopala Tara Berlot, vseh sovoznic je bilo šestnajst. Na gorskih dirkah so lani sodelovale tri voznice.

Lavričeva in Poberajeva državni prvakinji že pred 45 leti

Tudi v Sloveniji najdemo taka pogumna dekleta. V avtomobilskem športu je veliko kartistk, prav tako tudi uspešnih sovoznic v reliju. Tina Lazar je bila kot sovoznica Darka Peljhana državna prvakinja med sovozniki v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva v reliju. Enako je v zadnjih letih uspelo tudi Blanki Kacin, sovoznici Roka Turka.

Že leta 1977 sta ledino sicer orali Irena Lavrič in Marjetka Poberaj. Lavričeva je bila dvakrat državna prvakinja v kartingu, Poberajeva pa kot sovoznica svojemu možu Leonu med sovozniki v razredu. V slovenskem kartingu se je pozneje z zaporednimi naslovi državne prvakinje uveljavila predvsem Nina Jerančič.

Nekdanja odlična ženska posadka Asja Zupanc (levo) in Blanka Kacin. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj znano ime slovenskega relija je kajpak Romana Zrnec, ki se je v osemdesetih letih potegovala tudi za zmago na reliju Saturnus in naslov državne prvakinje. Oba dosežka sta se ji za las izmuznila in obakrat po zaslugi tehnične okvare.

Zrnčevi je leta 1986 z renault 11 turbo uspelo zmagati v skupni razvrstitvi relijev Opatija in Delta v Zagrebu, ki sta štela za državno prvenstvo takratne Jugoslavije. Obakrat ji je zapiske brala sovoznica Špela Kožar.

Med voznicami se je takemu dosežku pozneje uspelo približati le Asji Zupanc, in sicer leta 2013 z mitsubishi lancerjem, tudi v tem primeru s sovoznico Blanko Kacin.