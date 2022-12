Leto za zgodovino: na odločilni dan kariere ji je umrl oče

"Dogajala se je empancipacija žensk. Počele smo lahko več stvari in pravih meja ni bilo več. Voziti reli? Zakaj pa ne," se sedemdesetih let spominja Michele Mouton, še vedno edina ženska zmagovalka relija za svetovno prvenstvo in pred 40 leti svetovna podprvakinja v skupni razvrstitvi. Le malo je manjkalo za naslov svetovne prvakinje, toda nenadna smrt očeta, tehnične težave in njena napaka v odločilnih trenutkih sezone 1982 so preprečili tak dosežek.

"Ključna je bila primerjava z vozniki v enakih avtomobilih …"

Začela je kot sovoznica, a za volan avtomobilov jo je potisnil njen oče. Michele je rada vozila, zato jo je najprej prijavil na takrat priljubljene ženske relije v Franciji. Kmalu je bila na štartu tudi relija za SP po Korziki. Vzpon kariere je bil hiter. Pomagalo je seveda, da je bila ženska, a za volanom se je več kot dokazala.

"Najpomembnejša zame je bila primerjava z moštvenimi kolegi. Imela sem enak avtomobil kot oni in zato se nisem želela osmešiti. To je bil moj glavni cilj. Če sem prehitela svoja kolega, mi nihče ni mogel očitati avtomobila," pravi Michele, ki je imela predvsem pri Audiju izjemno spoštljive moštvene kolege, to sta bila izkušena Skandinavca Hannu Mikkola in Stig Blomqvist, ki ta bila oba tudi svetovna prvaka.

Michele Mouton za volanom štirikolesno gnanega audija quattro Foto: Audi

Že pred Audijem zelo hitra

Moutonova je že pred pogodbo z Audijem nekajkrat opozorila nase. Tako je bila leta 1977 druga v evropskem prvenstvu (tudi takrat s sovoznico Francois Conconi), dve leti pozneje je s fiatom 131 abarth v francoskem prvenstvu prvič zmagala na posamični dirki. To je bil reli v okolici Lyona, kjer je posadka Mouton-Conconi za tri minute in pol ugnala Bernarda Beguina (porsche 911 SC). Moutonova je bila francoska podprvakinja, in sicer prav za omenjenim Beguinom, ki je z odličnim porschejem zmagal kar sedemkrat.

Tudi v sezoni 1980 je vozila Fiatov dirkalnik, tokrat s sovoznico Annie Arrii. Skupaj sta na finskem reliju Pohjola Ralli kot predvoznici prvič peljali audija quattro in že nakazovali, kako velika revolucija se pripravlja v Ingolstadtu.

Zmaga v San Remu je prebila led

Dve leti pozneje je na začetku sezone 1982 Audi v svetovnem prvenstvu še držal tehnično premoč. Leto prej je bil reli na razpotju. Audi je prevladoval s štirikolesno gnanim quattrom, ki pa je bil tehnično še nekoliko krhek in zato je svetovni prvak med vozniki postal še Ari Vatanen, med proizvajalci pa Talbot. Moutonova je s sovoznico Fabrizio Pons v San Remu zmagala kot prva voznica v zgodovini svetovnega prvenstva. Dolgo sta se borili z Vatanenom, ki pa je v divjem ritmu naredil napako in zletel s ceste. Moutonova je imela pred Henrijem Toivonenom (talbot sunbeam) skoraj tri minute in pol prednosti. Spisali sta zgodovino, ki bi lahko imela leto pozneje pravljično nadaljevanje.

"Prav psihološki boj z Arijem je bil zame zelo pomemben. Ko mi je uspelo zdržati pritisk in zmagati, sem dobila potrditev, da sem tega sposobna. In ko sem zmagala prvič, sem želela seveda tudi drugič. Spomnim pa se, da sem bila v prvem trenutku ob tej zmagi najbolj vesela za očeta, nato za moštvo, šele nato sem tudi sama dojela, kaj sem dosegla," se spominja Moutonova.

Video - spomin na vožnje Moutonove z audijem

Vse to se je dogajalo v drugačnih časih, ko so reliji trajali še več dni. Imeli so več kot 60 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini prek tisoč kilometrov. Nič nenavadnega ni bilo, da je na reliju Akropolis odstopilo kar sto posadk.

Oče ji je umrl na dan štarta najpomembnejšega relija

Leto 1982 bi bilo prav lahko leto, ki bi zgodovino avtomobilskega športa spisalo na novo. Moutonova in Ponsova sta na uvodu v Monte Carlu sicer zleteli s ceste in odstopili, toda po treh zmagah na Portugalskem, v Grčiji in Braziliji so bile možnosti za žensko zmago v svetovnem prvenstvu povsem realne.

Predzadnji reli sezone je potekal na Slonokoščeni obali. Prav na dan štarta je Moutonovi umrl oče, njen največji podpornik in mentor. Bil je tudi glavni krivec, da se je sploh srečala z relijem. Kljub temu je začela z relijem in imela že veliko prednost pred glavnim tekmecem, Walterjem Rohrlom (Opel). Toda nato se je zapletlo pri sicer rutinski menjavi menjalnika, prišlo je do okvare sklopke, v želji po nadomestitvi izgubljenega je nato napako v megli naredila še sama. Po odstopu so bile možnosti za naslov zapravljene. Prvak je postal Rohrl, Moutonova je bila svetovna podprvakinja.

Moutonova kot vodja varnosti na reliju za SP na Hrvaškem Foto: Gregor Pavšič

Leta 2009 jo je k sodelovanju pri organizaciji Fia povabil Jean Todt. Foto: Red Bull

Rekorderka Pikes Peaka, organizatorka Dirke prvakov, od leta 2009 dela pri Fii

Michele Mouton se je od Audija preselila k Peugeotu. Leta 1985 je postavila nov rekord ameriške gorske dirke Pikes Peak, leto pozneje je bila tudi nemška državna prvakinja v reliju. To je bil v resnici tudi njen edini naslov prvakinje v karieri.

Skupaj z zatonom skupine B se je ustavila tudi tekmovalna pot hitre Francozinje. Ob koncu osemdesetih je bila med glavnimi pobudniki organizacije vsakoletne Dirke prvakov v spomin na Henrija Toivonena, za katero je skrbela skoraj četrt stoletja. Leta 2009 jo je k Fii povabil takratni predsednik Jean Todt. Michele je imela več vlog, med drugim je skrbela tudi za komisijo za ženske v avtomoto športu. Danes na relijih za svetovno prvenstvo pri 71 letih opravlja vlogo delegata za varnost pri Fii.

Zakaj med voznicami še nima naslednice?

"Že zelo dolgo je od mojih uspehov, predolgo morda. Prav zagotovo so ženske sposobne zmagati na relijih, o tem ni dvoma. Toda baza mladih deklet v tem športu je še vedno premajhna, da bi nam uspelo najti prave šampionke. Jaz sem imela srečo, da so me tja malo porinili, za naslednice pa potrebujemo sistem in prave pogoje zanje," razmišlja Francozinja.

Januarja letos je na reliju Monte Carlo njena rojakinja Isabelle Galmiche kot sovoznica Loeba postala prva ženska zmagovalka relija za SP po Fabriziji Pons leta 1997 prav tako na monaškem reliju.