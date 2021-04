Hrvaški WRC: iz Slovenije štiri posadke in več kot sto sodnikov

Dirkalna škoda fabia rally2 za Aljošo Novaka in sovoznika Jako Cevca. To bo zanju prvi nastop na svetovnem prvenstvu.

Hrvati ta teden gostijo enega največjih avtomobilskih spektaklov v naši regiji vseh časov. Tretji reli svetovnega prvenstva bo privabil trenutno najboljše voznike relija na svetu in skupaj deset posadk z dirkalniki najvišjega razreda WRC. Skupaj bo na štartu okrog 60 posadk, med temi tudi štiri iz Slovenije. Na reliju prav tako sodeluje več kot sto slovenskih športnih funkcionarjev in sodnikov.

Zaradi poškodbe dirkalnika na zadnjem testu sta morala nastop odpovedati lanska slovenska državna podprvaka Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford fiesta R5), ki sta bila prijavljena tudi v uradno razvrstitev WRC 3. Tako na reli na Hrvaško potujejo štiri posadke iz Slovenije. Aljoša Novak in Jaka Cevc s škodo fabio R5, z enakim dirkalnikom ob tridesetletnici svoje vozniške kariere tudi Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarom. Na štartu bosta še Grega Premrl in Gregor Brešer (toyota GT 86) ter Primož Brazda in Primož Tavčar (ford fiesta rally4).

Darko Peljhan po 21 letih spet na svetovnem prvenstvu. Foto: osebni arhiv

Doživeti to, kar profesionalci izkusijo štirinajstkrat letno

"Rezultatskih pričakovanj dejansko nimam. Že sedem mesecev nisem sedel v takem dirkalniku na pravem reliju, tu pa bomo vozili proti najboljšim voznikom tega razreda na svetu. Želim si napredovati iz kilometra v kilometer. Že sama dolžina relija in tudi njegov obseg sta zame nekaj novega. Rad bi izkoristil vse kilometre, se veliko naučil in predvsem užival v tem velikem dogodku. Vselej sem imel željo odpeljati vsaj en reli za svetovno prvenstvo in doživeti to, kar najboljši vozniki izkusijo po štirinajstkrat letno. Osnovni cilj nastop pa ostaja, da reli končam, in to s celim dirkalnikom," pred relijem pravi Novak, ki ima z dirkalnikom R5 tudi že precej izkušenj in zato, realno med Slovenci na tem zahtevnem reliju, tudi največ zmernih športnih ambicij. Izkušnje s svetovnim prvenstvom imata sicer le Peljhan in Čar.

V organizaciji tudi več kot sto slovenskih funkcionarjev in sodnikov

Vse posadke so že včeraj začele uradni ogled trase relija. Vsako hitrostno preizkušnjo lahko prevozijo le dvakrat. Jutri zvečer se bo z uradnim štartom v Zagrebu reli tudi začel, prve hitrostne preizkušnje pa bodo na sporedu v petek. Skupaj jih bo 20, in sicer v dolžini "okroglih" 300 kilometrov.

Poleg še nekaterih dirkalnikov s slovenskimi registrskimi oznakami, ki jih bodo najete vozili tuji vozniki, bo na reliju sodelovalo tudi 117 slovenskih športnih funkcionarjev in sodnikov. Prihajajo kar iz devetih različnih društev.

Premrl in Brešer bosta v konkurenci edina s pogonom na zadnji par koles. Foto: osebni arhiv

Pripravljeni dirkalnik za posadko Brazda -Tavčar. Foto: osebni arhiv