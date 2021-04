Hrvaški spektakel, kaj pa gledalci? To so zadnje informacije.

Epidemija covid-19 je v zadnjem letu močno prizadela vse športne panoge in vrhunski avtomobilizem tu ni izjema. Medtem ko je v formuli ena oziroma na dirkališčih enostavno zapreti dostope gloedalcev in drugih spremljevalcev, je v reliju to drugače. Ta poteka po navadnih cestah, seveda zaprtih za ves ostali promet, ki pa potekajo skozi vasi, imajo različne dostope in podobno. Letos so na obeh dozdajšnjih relijih svetovnega prvenstva obisk gledalcev prepovedali. Januarja v Franciji, kjer imajo tudi sicer zelo stroge ukrepe proti epidemiji, so bile “naključnim” izletnikom v naravi zagrožene celo globe, prepoved obiska je veljala tudi na zimskem reliju na Finskem. To v zelo redko poseljeni okolici Rovaniemija resnici na ljubo tudi ni bilo težko.

Povsem drugače je s Hrvaško. Ta leži sredi Evrope, le nekaj sto kilometrov od mnogih držav z veliko navdušenci. Izven epidemije bi obiskovalce šteli v več sto tisočih. To bi imelo tudi velik neposredni vpliv na hrvaški turizem in gospodarstvo, organizatorji bi tudi lažje upravičili velika vlaganja v ta dogodek. Zdaj bo obisk gledalcev mnogo manjši.

Video - po trasi Croatia Rally s toyoto yarisom GR

Ena izmed hitrostnih preizkušenj v neposredni bližini avtoceste iz Zagreba proti Karlovcu. Foto: Gregor Pavšič

Nekateri odseki so tudi zelo blizu Slovenije oziroma maloobmejnih prehodov. Foto: Gregor Pavšič

Organizatorji so morali odpovedati dve kratki hitrostni preizkušnji na zagrebškem Velesejmu, kjer bi bilo nemogoče zagotoviti ustrezne ukrepe proti širjenju okužb (predvsem razmak med ljudmi), prav tako bo obiskovalce zaprt dostop do servisne cone v Zagrebu.

Kot pa so nam sporočili organizatorji, bo dostop do hitrostnih preizkušenj vseeno mogoč. Ceste po njihovih navedbah ne bodo zaprte, obiskovalci pa bodo morali poskrbeti za ustrezen razmak in za nošenje zaščitnih mask. Prostora ob hitrostnih preizkušnjah, navsezadnje sredi narave, je kajpak veliko. Tako je vsaj stališče organizatorjev en teden pred začetkom relija.

Za en dan na reli WRC s testom PCR

Za prestop državne meje na Hrvaško je sicer dovolj že hiter test, za povratek v Slovenijo pa bo nujen negativen test PCR. Ta ne sme biti starejši kot 48 ur od odvzema brisa. Tako bo predvidoma najlažje oditi na reli za en dan, saj je navadno treba prvih 24 ur čakati na rezultati testa. V primeru opravljanja dvojnega testa (hitrega in PCR) bi lahko prvi dan na Hrvaško odpotovali s hitrim testom, medtem dobili rezultat testa PCR in se nato do naslednjega dneva vrnili nazaj v Slovenijo.

Eden od ovinkov zelo razgibane hitrostne preizkušnje, ki bo odprla sobotni del relija. Cilj je v neposredni bližini Slovenije. Foto: Gregor Pavšič

Eden izmed skokov na reliju. Ta se nahaja na drugi hitrostni preizkušnji relija. Foto: Gregor Pavšič

Velik del trase bo zelo hiter, a nekateri odseki skozi vasi bodo tudi zelo ozki. Marsikje je slabše kakovosti tudi asfaltna podlaga. Foto: Gregor Pavšič