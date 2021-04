Zvezde kmalu na Hrvaškem: kaj pravijo o njihovih cestah?

Na Hrvaško, kjer bo od četrtka do nedelje potekal tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva in s tem tudi največja avto-moto športna prireditev do zdaj na Hrvaškem (vsaj od motociklističnih dirk za SP), bo v začetku prihodnjega tedna prišlo več zvezdnikov svetovnega avtomobilskega športa. To so tako vsi tovarniški vozniki in trenutno vodilni v svetovnem prvenstvu kakor tudi nekaj nekdanjih akterjev najvišje ravni dirkanja z avtomobili. Ti danes niso več v aktivni vlogi, zato pa znotraj mednarodne zveze FIA opravljajo različne naloge.

Timo Rautiainen je kot sovoznik Marcusa Gronholma zmagal na 30 relijih za svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

Predsednik tekmovalne žirije bo na hrvaškem reliju Timo Rautiainen. Danes 56-letni Finec je bil v letih 2000 in 2002 dvakrat svetovni prvak v reliju med sovozniki. Bil je nepogrešljiva desna roka rojaka Marcusa Gronholma. Pridružil se mu je sredi leta 2005 in nato z njim sodeloval ves čas njegove profesionalne kariere na najvišji ravni. Skupno je Rautiainen nastopil na 145 relijih za svetovno prvenstvo, na katerih sta z Gronholmom kar tridesetkrat zmagala in se enainšestdesetkrat uvrstila na zmagovalne stopničke.

Še bolj slavno ime med uradnimi funkcionarji bo v Zagrebu Michele Mouton. Znamenita Francozinja je najhitrejša ženska voznica relija vseh časov. Kot prva voznica je zmagala na reliju za svetovno prvenstvo (skupno štiri zmage, devetkrat na stopničkah) in bila leta 1982 blizu osvojitvi naslova svetovne prvakinje. Moutonova, danes 69-letna dama, bo v Zagrebu opravljala vlogo delegata FIE za varnost.

Michele Mouton, nekoč tovarniška voznica Audija in Peugeota, prva in edina ženska zmagovalka relija za svetovno prvenstvo. Zdaj v službi pri organizaciji FIA. Foto: Red Bull

Sebastien Ogier na asfaltnih relijih vselej sodi med glavne favorite za zmago. Foto: Red Bull

V prvih vrstah pa bodo seveda vsi najboljši vozniki relija. V ospredju sta tovarniški ekipi Toyote in Hyundaia. Toyota ima štiri posadke (Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta), Hyundai prav tako glavne tri (Thierry Neuville, Ott Tanak, Craig Breen) in še dirkalnik WRC za mladega francoskega voznika Pierre-Louisa Loubeta. Sodeluje tudi poltovarniško moštvo M-Sport Ford (Adrien Fourmaux, Gus Greensmith).

V razvrstitvi WRC2 (dirkalniki razreda Rally2, nekdanji R5) bo prvo ime Andres Mikkelsen. Nekdanji tovarniški voznik Volkswagna in Hyundaia želi letos osvojiti naslov svetovnega prvaka in se vrniti v eno izmed tovarniških moštev WRC. V odsotnosti mladega Oliverja Solberga (sin nekdanjega svetovnega prvaka Pettra Solberga) bodo njegovi glavni tekmeci Mads Ostberg (citroen C3 rally2), Nikolay Gryazin (VW polo R5) in Teemu Suninen (ford fiesta rally2). Gryazin je 23-letni Rus, ki je v preteklosti že dvakrat zmagal na največjem slovenskem reliju v Novi Gorici.

Hyundai v svetovnem prvenstvu brani naslov svetovnega prvaka med proizvajalci. V Monte Carlu so sezono začeli slabo, precej bolje jim je šlo v zimskih razmerah na severu Finske. Foto: Hyundai

Kalle Rovanpera kot prvi 20-letnik vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v reliju. Foto: Red Bull Sebastien Ogier (Toyota), aktualni svetovni prvak:

"Na Hrvaškem nas čaka povsem nov reli in navdušen sem, da lahko tudi tako pozno v svoji karieri odkrivam še povsem nove stvari. Že dolgo nismo imeli pravega klasičnega asfaltnega relija, in ker je yaris odličen na tej podlagi, nas vsekakor čaka zabaven reli. Po za zdaj zbranih informacijah bodo ceste očitno zelo zahtevne. Ponekod najbrž tudi popeskane in ozke. Test pred relijem je bil zelo pomemben; letos vozimo z novimi gumami in to je bila prva priložnost, da jih preizkusimo na suhem asfaltu. Opravil sem veliko voženj in preizkusil vse različne kombinacije gum, da bom med relijem lahko izbral optimalno kombinacijo."

Kalle Rovanpera (Toyota), vodilni v svetovnem prvenstvu:

"Z začetkom sezone sem zelo zadovoljen, kljub vodstvu v skupnem seštevku pa ne čutim nobenega dodatnega pritiska. Za nami sta šele dva relija in čaka nas še dolga sezona. To bo zame prvi pravi asfaltni reli z yarisom. Upam, da bo cesta podobno suha kot na testu. Hitrostne preizkušnje so videti zelo lepe, v primeru dežja pa bi bilo lahko na cestah tudi precej blata."

Thierry Neuville bo na asfaltu predvidoma prvi adut moštva Hyundai. Foto: Hyundai

Thierry Neuville (Hyundai), lani tretji v SP:

"Vedno se veselim asfaltnih relijev. Tale bo povsem nov za vse nas. Vsaj vodilni vozniki na Hrvaškem še nismo vozili, enako velja za moštva. Reli bo zahteven, a mislim da je vsem všeč to, da gre za povsem novo prireditev. Prav zato nas čaka še toliko več dela s pripravami."

Ott Tanak (Hyundai), svetovni prvak leta 2019:

"Še nikoli nisem bil na Hrvaškem in tudi posnetkov hitrostnih preizkušenj nisem videl. Pričakujem dober reli in slišal sem, da bodo preizkušnje tiste 'prave'. Očitno nas letos čaka več asfaltnih relijev, zato bomo morali biti na tej podlagi zelo konkurenčni."

Elfyn Evans (Toyota), lanski svetovni podprvak:

"To bo za vse povsem nov reli in nihče ne ve točno, kaj pričakovati. Preučili smo posnetke preizkušenj organizatorja, toda nič ne more nadomestiti pravega ogleda trase in popisa. Ceste bodo zelo raznovrstne. Od širokih do ozkih cest, morali se bomo hitro prilagajati na spremembe v podlagah."

Craig Breen (Hyundai):

"Čaka nas prvi asfaltni reli letošnje sezone in ta bo za vse popolna novost. Povedano po pravici je bilo težko dobiti informacije o tem reliju. Očitno pa se nam obeta zelo zanimiva dirka. Upam na lepo vreme in veselim se svojega prvega klasičnega asfaltnega relija s Hyundaiem."